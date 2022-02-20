الإعلامية رانيا هاشم تحذر من إهمال التغيرات المناخية: عواقبها وخيمة

قالت الإعلامية رانيا هاشم، إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم؛ فرضت واقعًا جديدا على الجميع.

وحذرت رانيا هاشم خلال تقديمها برنامج الصدى المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، من إهمال التغيرات المناخية، لأن عواقب إهمالها ستكون وخيمة للغاية.

وتابعت هاشم، أن التغيرات المناخية تسببت في حرائق الغابات وكذا تصحر الأراضي، مما كان له تأثيرات سلبية على الحاصلات الزراعية وارتفاع أسعارها.

وأكدت هاشم، أن الثروة السمكية لم تسلم من التغيرات المناخية، وحدث نفوق أعداد كبيرة من الأسماك.

منخفض جوي

وتشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، موجة غير مستقرة في حالة الطقس على البلاد، نتيجة التعرض لمنخفض جوي جديد تصاحبه موجة أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، فإنه سيكون هناك موجة أمطار جديدة تشهدها البلاد اعتبارا من الأربعاء المقبل وتستمر حتى الجمعة نهاية هذا الأسبوع، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بنحو معدل 3 درجات مئوية.