عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق سرق 150 جنيه ذهب من راكب بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باخفاء 150 جنيه ذهب عقب عثوره عليهم داخل سيارته عقب نزول راكب  بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من أحد المواطنين وتحديد وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من العقيد محمد رضا مفتش المباحث بورود بلاغ لقسم شرطة عابدين من شخصين؛ الأول مندوب مبيعات والثاني مدير عام بإحدى الشركات للمشغولات الذهبية حيث قررا بأنه حال تواجد الأول في الجمالية بالقاهرة استقل سيارة أجرة بقصد توصيله لأحد الأماكن، وفور نزوله اكتشف فقد كيس بداخله 150 جنيه ذهب من داخل السيارة عندما كان فى وجهته لتوصيلهم للثانى، وبسؤال قائد السيارة أنكر عثوره عليه وإتهماه بالسرقة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد السيارة وتبين أنها قيادة سائق من منشأة ناصر بالقاهرة، وإنه وراء إرتكاب الواقعة وأمكن ضبطه.
 
وبمواجهته أقر بأنه عقب توصيل المجنى عليه الأول عثر على كيس بداخله المسروقات، فقام بالتحفظ عليه وإخفائه بقصد التصرف بمحتوياته بالبيع.
 
وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم، وإتهماه بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط حبس سرقة ذهب سيارة اجرة مشغولات ذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

رويترز: رصد تحركات عسكرية وحشد روسي بالقرب من حدود أوكرانيا

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة محمد الأمين فى الاتجار بالبشر

حبس عصابة الشرطة المزيفة بمدينة نصر

حبس شخصين يتاجران فى النقد الأجنبي بالقاهرة

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

حبس خادمة وزوجها سرقا مجوهرات من شقة في التجمع

عايز ١٠ مليون.. تأجيل استئناف خالد الغندور على حكم تعويضه ٥٠٠ ألف جنيه من عبد الناصر زيدان

محاكمة عاطل شرع في قتل سائق بإشعال النيران في جسده .. اليوم

اليوم.. محاكمة أب ونجله استعرضا القوة وقتلا جارهما بدار السلام

ترشيحاتنا

رئيس ريال مدريد السابق: كيروش قادر على تأهل مصر لكأس العالم .. فيديو

نسيوها بالداخل.. عامل يحبس طفلة داخل الحضانة

وزير الصناعة الأردني: الأردن تقع في وسط ملتهب من الصراعات

إسلام الشاطر لمنتقدي موسيماني: مدرب مبتكر ولو أجنبي كانت الناس اتكلمت عنه كويس

وكيله : طارق حامد رفض عروضًا بـ3 أضعاف من أجل الزمالك

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 21 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ