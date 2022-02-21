حبس سائق سرق 150 جنيه ذهب من راكب بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باخفاء 150 جنيه ذهب عقب عثوره عليهم داخل سيارته عقب نزول راكب بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من أحد المواطنين وتحديد وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من العقيد محمد رضا مفتش المباحث بورود بلاغ لقسم شرطة عابدين من شخصين؛ الأول مندوب مبيعات والثاني مدير عام بإحدى الشركات للمشغولات الذهبية حيث قررا بأنه حال تواجد الأول في الجمالية بالقاهرة استقل سيارة أجرة بقصد توصيله لأحد الأماكن، وفور نزوله اكتشف فقد كيس بداخله 150 جنيه ذهب من داخل السيارة عندما كان فى وجهته لتوصيلهم للثانى، وبسؤال قائد السيارة أنكر عثوره عليه وإتهماه بالسرقة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد السيارة وتبين أنها قيادة سائق من منشأة ناصر بالقاهرة، وإنه وراء إرتكاب الواقعة وأمكن ضبطه.



وبمواجهته أقر بأنه عقب توصيل المجنى عليه الأول عثر على كيس بداخله المسروقات، فقام بالتحفظ عليه وإخفائه بقصد التصرف بمحتوياته بالبيع.



وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم، وإتهماه بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.