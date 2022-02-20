معلقة على حبس طبيب الكركمين.. لميس: الأدوية دي بتقتل الناس

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بالشيخ زايد قائلة:"دي إحدى وسائل القتل للناس ما يعرف بالطب البديل".

وتابعت الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : “ الغريب بقى إن الراجل ده كان موجود في كل حتة عبر السوشيال ميديا وقنوات تلفزيونية تحت بير السلم وكان مشهور جداً”.

البلاغات

وكشفت الحديدي البلاغات التي قدمت ضده بعضها شمل اتهامات بتفاقم الحالة المزرية لبعض المرضى.

وتساءلت الحديدي : من يراقب على هذه القنوات والاعلانات وإعلانات السوشيال ميديا ؟ من يحذر الناس ؟ المواطن الآن عرضة لهذه الخرافات.