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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إكسر للبنت ضلع.. لميس تسخر من فيديو اعتذار عريس الإسماعيلية

صدى البلد

سخرت الإعلامية لميس الحديدي من فيديو عريس الإسماعيلية الذى بثه للاعتذار، عقب الاعتداء على عروسه في الزفة.

وقالت لميس الحديدي: "العريس الهمام إللي رن عروسته علقة على مرأى ومسمع من الناس اعتذر في فيديو لنساء مصر وأهالي الإسماعيلية".

وتابعت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON": "بيقول ضربتها عشان ضغوط تجهيزات الفرح، والسؤال هتعمل إيه في ضغوط الحياة لما ضربتها بسبب ضغوط الفرح؟ هتعلقها بقى؟!".

وذكرت لميس الحديدي أن التعليق على الاعتذار يعتبر تبسيط للأمر ولابد أن تكون النظرة أكثر شمولية لآراء الناس والمجتمع الذي يتضح أنه يحكم بمعايير مزدوجة.

وتابعت: "المجتمع معاييره بقت مزدوجة.. والضجة اللي حصلت كشفت إزدواج المعايير والواقع اللي بنحاول نتناساه، وفاكرين الست خدت حقوقها وعايزين إيه أكتر من كدة وكلنا عارفين إن الست في مجتمعنا بتضرب، من أخوها وأبوها وزوجها والمجتمع بيوافق، ويقولك "أكسر للبنت ضلع يطلع لها 24"، والأمهات بيربوا البنات والأولاد على هذا الأمر.

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إكسر للبنت ضلع.. لميس تسخر من فيديو اعتذار عريس الإسماعيلية

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