فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

طالبت المحامية نهاد أبو القمصان بالقبض على عريس الإسماعيلية قائلة:"إحنا قدام مجموعة من الجرائم ومش عارفة ليه متقبضش عليه.. هي تسامح ماشي، لكن قيم الأسرة المصرية فين! ده فضحنا دوليا ومحليًا.. وممكن يتحاسب بالمادة 25 من قانون جرائم الإنترنت".

وتساءلت في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “أون” قائلة:"لما البنات بتوع التيك توك طلعوا رقصوا؛ قفشوهم ليه، هي قيم الأسرة اتخضت أوي ومانامتش الليل عشان بنت رقصت على التيك توك، وهذا لم يحدث في واقعة ضرب عروس الإسماعيلية".

وواصلت:"وزارة التضامن عندها مكان لاستضافة السيدات المعنفات، ولكن معندناش غير 8 بيوت استضافة، ومحتاجين زيادة، وتعاون مع وزارة الداخلية.

رسالة نهاد أبو القمصان إلى الفتيات

ووجهت رسالة للفتيات، قائلة: "الست اللي تضِّرب؛ ممكن تكلم المجلس القومي للمرأة أو الشرطة، ووجهت رسالة للرجال الذين يمارسون العنف، قائلة: الراجل الضعيف الفاشل؛ هو اللي يمد إيده على مراته.. ولو عارف إنه لما هيمد إيده هي هتضربه أو أهلها هيطحنوه؛ مش هيمد إيده.. وهو بيمد إيده عشان هي أضعف منه".