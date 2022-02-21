عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب أطفال: الطفل الواحد يستهلك حفاضات بـ 20 ألف جنيه.. فيديو

حفاضة الأطفال
حفاضة الأطفال

قال الدكتور شريف عبدالعال، استشاري طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن الطبيعي أن يبدأ الطفل في التحكم في عملية البول بعد سنة ونصف أو سنتين.

 

وأضاف "عبدالعال"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"،  المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الضغط العصبي على الأطفال هو الذي يسبب فشل في عملية التحكم في البول لدى الأطفال، لأن الأم تستعجل هذا الأمر ويسبب ضغط عصبي على الطفل".

 

وأوضح: "بداية من 18 شهرا وحتى 24 شهرا هذه هي المدة التي يبدأ فيها الطفل في التحكم في عملية البول"، متابعا: "لا بد من تشجيع الطفل أولا على السيطرة على عملية التبول".

 

وأشار: "الطبيعي أن يتبول الطفل من 3 إلى 6 مرات يوميا"، مردفا: "حفاضة الأطفال من أول ما يبدأ الطفل في ارتدائها وحتى الإقلاع عنها تكلف العائلة من 18 ألف إلى 20 ألف جنيه".

حفاضة الاطفال استشاري طب الأطفال برنامج الحكاية طب الأطفال البول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

الأوقاف: لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

ترشيحاتنا

تفاصيل قيمة عرض النصر السعودي لضم أبو جبل من الزمالك

تحذير عاجل للملايين من مستخدمي متصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج

حادث مروع.. سقوط طائرة في البحر بين السباحين

معجزات سورة الفلق .. 5 أمور تجعلك تداوم عليها صباحًا ومساءً

ضبط 25 حالة إيجابية بعد أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

قصة "سيمون ليفيف" نصاب يهودي احتال على مئات السيدات عبر تيندر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ