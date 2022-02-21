استشاري طب أطفال: الطفل الواحد يستهلك حفاضات بـ 20 ألف جنيه.. فيديو

قال الدكتور شريف عبدالعال، استشاري طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن الطبيعي أن يبدأ الطفل في التحكم في عملية البول بعد سنة ونصف أو سنتين.

وأضاف "عبدالعال"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الضغط العصبي على الأطفال هو الذي يسبب فشل في عملية التحكم في البول لدى الأطفال، لأن الأم تستعجل هذا الأمر ويسبب ضغط عصبي على الطفل".

وأوضح: "بداية من 18 شهرا وحتى 24 شهرا هذه هي المدة التي يبدأ فيها الطفل في التحكم في عملية البول"، متابعا: "لا بد من تشجيع الطفل أولا على السيطرة على عملية التبول".

وأشار: "الطبيعي أن يتبول الطفل من 3 إلى 6 مرات يوميا"، مردفا: "حفاضة الأطفال من أول ما يبدأ الطفل في ارتدائها وحتى الإقلاع عنها تكلف العائلة من 18 ألف إلى 20 ألف جنيه".