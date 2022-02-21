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رئيس التحرير
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رياضة

رئيس ريال مدريد السابق: كيروش قادر على تأهل مصر لكأس العالم .. فيديو

محمد صلاح ورونالدو
محمد صلاح ورونالدو

أجرى رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد الأسبق حوارًا مع برنامج "رقم 10" عبر القناة الأولى، حيث تحدث عن عدة أمور تخص النادي الملكي ، وأبرز نجومه السابقين مثل كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس، إلى جانب المصري محمد صلاح، ومدرب منتخب مصر كارلوس كيروش.

وقال كالديرون: "حزنت لعدم إنهاء صفقة كريستيانو رونالدو أثناء تواجدي رئيسًا للنادي عام 2008، والسير أليكس فيرجسون هو من عطل الصفقة بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب".

وردًا على اتهام ريال مدريد بالتفاوض مع رونالدو، أوضح: "نعلم جيدًا القوانين الدولية ونحترم كافة الأندية الأوروبية، رونالدو لاعب عظيم وترك أثرًا كبيرًا في ريال مدريد، ورحيله عن الملكي خطأ لا يُغتفر مدى الحياة، وكنت أتمنى عودته عقب مسيرته مع يوفنتوس، هو لاعب مميز ويلعب دورًا كبيرًا فى صناعة شخصية اللاعبين".

وتابع: "توقعت أن يعتزل سيرجيو راموس داخل ريال مدريد، في ظل العلاقة بينه وبين الجماهير، وأتمنى له التوفيق في تجربته مع باريس سان جيرمان".

واستكمل: "القول إن بيريز رئيس ريال مدريد الحالي لا يحب النجوم كلام خاطئ، لأنه ضم العديد من النجوم المميزين للنادي، وكنت شاهدًا على ذلك أثناء تواجدي كعضو لمجلس الإدارة بالنادي تحت رئاسته، ريال مدريد عانى ماليًا من جائحة كورونا وتجديد ملعب برنابيو يعد استثمارًا مستقبليًا لكن وقت تنفيذه لم يكن مناسبًا".

وأردف: "القوانين الخاصة بنادي ريال مدريد تصعب من مهمة أي شخص يرغب في خوض انتخابات رئاسة النادي، وهذه القوانين يجب تعديلها".

وعن دوري السوبر ليج، أوضح كالديرون رأيه، حيث قال: "لقد جاء في وقت خاطئ في ظل الظروف التي كانت تعاني منها الأندية الأوروبية، ودوري أبطال أوروبا يسير بشكل جيد، أعتقد أن هناك تغييرات جيدة لصالح كرة القدم العربية والإفريقية في ظل رئاسة إنفانتينو للاتحاد الدولي لكرة القدم، ويجب علينا دعم هذه التغييرات".

عن رأيه في كارلوس كيروش، قال كالديرون: "لقد نجح في إظهار أن كرة القدم المصرية تمتلك إمكانيات جيدة، وسوف ينجح في الصعود مع الفراعنة إلى كأس العالم، أنا أشجعه".

وأكد: "أتمني أن أرى محمد صلاح في ريال مدريد، هو لاعب مميز ومؤثر وساعد ليفربول على الفوز بالعديد من البطولات، ومنذ فوزه بدوري الأبطال مع الريدز وأنا أتمنى تواجده في ريال مدريد".

وفيما يتعلق بإمكانية انضمام كيليان مبابي ومحمد صلاح إلى ريال مدريد، قال: "أتمني ان أري هذه الثنائية الرائعة، كنت أحلم بضم إنييستا وتشافي ثنائي برشلونة لكنني في فشلت في التعاقد معهما، زيدان نجح فنيًا مع ريال مدريد ونجح في إدارة مجموعة كبيرة من اللاعبين وكان الفريق مميزًا في عهده، وكذلك أنشيلوتي يسير بشكل جيد".

واستمر: "الحصول علي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمر معقد جدًا، المباراة أمام باريس سان جيرمان أثبتت أن الفريق بعيدًا عن المنافسة على البطولة، لكنني في النهاية أشجعه لأنه فريقي".

واستطرد: "بنزيما مهاجم فوق العادة، يعيش حاليًا فترة توهج ويساعد الفريق كثيرًا وأحد اللاعبين المؤثرين داخل ريال مدريد".

وكشف كالديرون عن رأيه في إقامة كأس العالم كل عامين، حيث قال: "إنه أمر صعب جدًا، إقامة البطولة كل أربع سنوات يزيد من شغف الجماهير، وإقامتها كل عامين سيزيد من عدد المباريات مما سيؤثر على اللاعبين ويصيبهم بالإرهاق، ومن الصعب تطبيق قرار إقامة البطولة كل عامين".

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