ياسر عبد الرؤوف يكشف سبب اعتذاره عن الانضمام إلى لجنة الحكام.. فيديو

قال ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق، إن التحكيم المصري لديه الأفضل ليقدمه خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه، فضلًا عن سهولة الأجواء والمنافسة التي يعيشها على عكس السنوات الماضية.

وأضاف عبد الرؤوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن العدل إذا تم تطبيقه في منظومة التحكيم سيتطور الأداء إلى الأفضل، فضلًا عن أن الاحترام لا بد أن يسود، وتطبيق قواعد ثابتة يسير عليها الجميع أولهم المسؤولين عن منظومة كرة القدم.

وأشار عبد الرؤوف، إلى أنه اعتذر عن الانضمام إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة، موجهًا شكره على الثقة التي تلقاها برغبة مسؤولو الجبلاية في انضمامه إلى المنظومة.

واختتم تصريحاته «أغلقت صفحة الانضمام إلى لجنة الحكام تمامًا، لكن هذا الأمر لا يمنع تمامًا مساعدتي للمنظومة وكأني عضوًا بهيئة التنظيم، ولن اتأخر عن تقديم الدعم لزملائي».