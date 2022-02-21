عبد الظاهر السقا : الاستثمار الرياضي يهدد الأندية الشعبية.. ولا يوجد منافس للقطبين على الدوري

أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي في نادي فيوتشر، إن الأندية الشعبية أصبحت مهددة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل دخول الاستثمار الرياضي بالكرة المصرية مؤخرا.

وأضاف عبد الظاهر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي والزمالك سيتنافسان على لقب الدوري حتى النهاية، ولا يوجد لهما منافس خلال الفترة الحالية".

وتابع المدير الرياضي لنادي فيوتشر: "الأهلي والزمالك يملكان جماهيرية واعلام والعديد من العوامل التي تساعدهم على حصد البطولات".

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.