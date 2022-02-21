مصر تتربع على عرش أفريقيا في متوسط سرعات الإنترنت خلال يناير 2022.. ونواب: نشهد نقلة تكنولوجية بشهادة العالم.. والتقنيات الحديثة بوابة رئيسية للازدهار والتقدم

برلماني: مصر تؤمن بأن التقنيات الحديثة بوابة رئيسية للازدهار والتقدم

اتصالات النواب: تربع مصر على عرش أفريقيا بشأن سرعات الانترنت تكليل لجهودها الفترة الماضية

مرثا محروس: مصر تشهد نقلة نوعية بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت لشهر يناير الماضي.

وذكر وزير الاتصالات، أن المؤشر كشف عن تربع مصر على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا، بعد أن كانت مصر في المرتبة رقم ٤٠ من ٤٣ دولة، بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث وفقًا لطريقة الوسيط الحسابي الجديدة التي اعتمدها Ookla مؤخرًا.

وتابع الوزير أن الشركة المصرية للاتصالات في السنوات الأخيرة نفذت خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء.

وعلق نواب البرلمان على أن الدولة المصرية منذ عام 2019 قامت بتنفيذ خطة من أجل رفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية 30 مليار جنيه، موضحين أن هذه الجهود ساهمت في تقدم ترتيب مصر بسرعة الانترنت على مستوى القارة الأفريقية لتصبح المركز الأول.

وفي هذا الاطار قال النائب أحمد نشآت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن تربع مصر على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا، بعد أن كانت مصر في المرتبة رقم ٤٠ من ٤٣ دولة، بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث وفقًا لطريقة الوسيط الحسابي الجديدة التي اعتمدها Ookla مؤخرًا، جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية لدعم قطاع التكنولوجيا في مصر.

وتابع منصور خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" انه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وتوجد توجيهات بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، وذلك باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.

وأكمل وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه الدولة المصرية اطلقت عديد من المسروعات التي تستهدف رفع كفاءة خدمات الإنترنت، حيث تم الاستثمار بمليارات الجنيهات والعمل على إحلال الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية وتحديث السنترالات والأماكن المركزية.

وأكمل النائب أحمد نشأت منصور أنه من اسباب زيادة سرعة الإنترنت فى مصر، العمل على التوسع في قاعدة البنية التحتية لمصر بشان الانترنت، بالاضافة إلى تطوير الشبكات واتساعها.

من جانبه قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن تربع الدولة المصرية على عرش أفريقيا بشأن سرعة الانترنت وفقا ما جاء به تقرير مؤشر OOKLA speed test لقياس سرعات الانترنت حيث استعرض التقرير احتلال مصر للمركز الأول علي القارة الأفريقية في ثبات متوسط سرعة الانترنت، أمر يدعو للفخر والثقة للجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا القطاع.

ونوه النائب عمرو عكاشة خلال تصريحات لـ صدى البلد ، أن الدولة المصرية منذ عامين ونصف كانت في المركز الاربعين بشأن سرعة الانترنت، وبالتالي تحقيق المركز الأول خلال هذه الفترة الوجيزة يؤكد جدية الدولة المصرية في زيادة سرعة الانترنت خاصة بعد الاعتماد عليه بشكل كبير بعد جائحة كورونا.

وأكد عكاشة ، أن الدولة المصرية منذ عام 2019 قامت بتنفيذ خطة من أجل رفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية 30 مليار جنيه، موضحا أن هذه الجهود ساهمت في تقدم ترتيب مصر بسرعة الانترنت على مستوى القارة الأفريقية لتصبح المركز الأول.

ولفت أن مصر بقيادة الرئيس السيسي اطلقت عديد من المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة خدمات الإنترنت، حيث تم الاستثمار بمليارات الجنيهات والعمل على إحلال الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية وتحديث السنترالات والأماكن المركزية.

واختتم النائب عمرو عكاشة حديثه موضحا اننا في صدد الانطلاق نحو عصر الجمهورية الجديدة والاتجاه إلى عالم "التحول الرقمى"، وذلك ايمانا من الدولة المصرية بأن التقنيات الحديثة هي البوابة للازدهار والتقدم.

وعلقت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقرير مؤشر OOKLA speed test لقياس سرعات الانترنت.

وعبرت محروس عن سعادتها قائلة معدل نمو الاتصالات بمصر في تزايد بشكل ملحوظ والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية تشكل دائرة إنجازات مختلفة مما يكون له تأثير إيجابي علي الدولة في أكثر من مجال.

وأضافت" محروس" أن الانجازات المحققة تعزز من وضع مصر علي الخريطة العالمية الرقمية خاصة وأن مصر استعرضت للعالم تقرير التنمية الرقمية لعام ٢٠٢١ أمام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

وأشادت قائلة: الآن نشهد فترة حاسمة في تاريخ مصر فما حدث يعتبر نقلة نوعية لمصر بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشهادة العالم، لافتة إلي أن هذه أول مشاركة لمصر في فعاليات عرض التقرير العربي معربة عن فخرها بردود الأفعال المشيدة بإنجازات مصر مؤكدة أن وضع مصر المستقر له صلة وثيقة بنمو معدل الاتصالات والتكنولوجيا في ظل السعي لبناء جمهورية جديدة لمجتمع رقمي متكامل.