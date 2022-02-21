عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 21-2-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الإثنين الموافق 21-2-2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 6.25 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.75 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5.5 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 3 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 20 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

txt

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 21-2- 2022

txt

أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-2-2022

أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 7.5جنيهات للكيلو، والرومي بـ 7 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 7.5جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 9 جنيهات، والألوان بـ16 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 11 جنيها.

 

 وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 8 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، والثوم بـ 10 جنيهات، واللفت بـ2.75 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 8 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين

وصل سعر البرتقال البلدي إلى 3 جنيهات، والبرتقال أبو سرة إلى 5 جنيهات، واليوسفي إلى 4.5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 11 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 22 جنيها، والعنب المستورد الأسود 25 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 14 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 11 جنيها للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ10 جنيهات، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو. 

 

اسعار الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البرتقال سعر كيلو الكمثرى سعر الكوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

بحد أقصى 30 يوما و500 جنيه| البت في طلب التسجيل بالشهر العقاري

أمطار وانخفاض الحرارة.. البلاد تنتظر منخفض جوي جديد الأربعاء

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة إفشاء سرية بيانات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ سامح شكري والمبعوث الأمريكي للمناخ كيري

ويزر الخارجية: تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ اليوم

دعاء النبي عند الابتلاء والحزن .. ردده يفرج الله همك

بعد قليل.. الحكم فى إعادة محاكمة محمود عزت بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

لمحبي السيارات العائلية .. جيلي أوكافانجو موديل 2022 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

صاحب أغنية مازنجر الملك الشجاع.. وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك

تامر فرج: أستعد لطرح روايتى "درب الأربعين" وتحويلها لمسلسل.. فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ