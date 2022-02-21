ذكرى انتصار أهل المنصورة على لويس التاسع.. بحضور نجمة حفل طريق الكباش

نظم فرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله بمسرح قصر ثقافة المنصورة احتفالية فنية بمشاركة نجمة حفل طريق الكباش الفنانة هايدي موسي وابنة فرقة المنصورة للموسيقى العربية.

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالاتها بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية الذي يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة على حملات الغزو الأوربي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام1250 ، ثم إيداعه أسيراً بدار القاضي بن لقمان فى ذلك الوقت حتى تم افتدائه من الأسر، والتي مازالت ماثلة تجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة وتستلهم أجيال المصريين منه الفخر والعزة والشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور.

وقدمت أغاني: جانا الهوى، الحلوة بلادي، عشرة عمري، بتونس بيك، ألف ليلة وليلة، هان الود، تلتها نجمة معهد الموسيقى العربية ودار الأوبرا المصرية أسماء الدسوقي وباقة من الأغاني الطربية ومنها طوف وشوف ،أنساك، دارت الأيام، لسه فاكر، بمصاحبة فرقة المنصورة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو علاء مصطفى، كما تخلل الحفل عرض للمواهب فألقت الطفلة منة الله قصائد شعرية في حب مصر، واختتم الحفل بنجوم فرقة الموسيقي العربية أمل عمرو، محمد مصطفى، حبيبة وليد، ومجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية ومنها يا أغلى اسم في الوجود.



وبالختام سلم مدير عام فرع ثقافة الدقهلية دروع التكريم لنجوم الحفل وذلك بحضور د. هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالدقهلية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وسط حشد جماهيري كبير.



يذكر أن الفنانة هايدي موسى ولدت بمدينة المنصورة في 15 نوفمبر 1993، وتخرجت عام 2018 من كلية الإعلام جامعة المنصورة.

وتدربت على يد الفنان الراحل أحمد زكي عارف الأب الروحي ومايسترو فرقة المنصورة للموسيقى العربية، بدأت مشوارها الفني من خلال كورال فرقة سليم سحاب في دار الأوبرا، وشاركت في مسابقات المواهب "أراب أيدول" و"ستار أكاديمي"، والفنانة أسماء الدسوقي أيضاً بنت قصر ثقافة المنصورة وكورال طفل المنصورة وتدربت على يد الموسيقار سليم سحاب وغنت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوم الشباب المصري بدار الأوب