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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلام النواب توصي بتخصص قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة أبوحمص

مجلس النواب
مجلس النواب

أو صت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب يوسف الحسينى وكيل اللجنة، الهيئة العامة لقصور الثقافة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية ممثلة فى محافظة البحيرة بإعادة تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها بالقرار رقم ٥٥٦ لإنشاء قصر ثقافة أبوحمص.

يأتي ذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب احمد العرجاوى جاء ذلك اثناء اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب بحضور اللواء محمد شوقى سكرتير عام محتفظة البحيرة وهانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشىون مكتب رئيس هيئة قصور الثقافة والذي عدم إنشاء قصر ثقافة أبو حمص– محافظة البحيرة بالرغم من صدور قرار تخصيص للأرض منذ أكثر من عشر سنوات.


من جانبه أكد الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعم الهيئة العامه للصور الثقافة والجهات الحكومية لتمكينهم من تغطية المناطق المحروسة على مستوى الجمهورية بإنشاء قصور للثقافة لنشر الوعى وتبنى المواهب.

رئيس الإدارة المركزية الجهات الحكومية التنمية المحلية محافظة البحيرة الثقافة والإعلام وزارة التنمية المحلية

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