بريطانيا: التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا بشأن العقوبات على روسيا

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل، بأن وزير الدفاع البريطاني صرح بأنه هناك تنسيق مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا بشأن العقوبات على روسيا.



من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، جون كيربي، إن روسيا قد تهاجم أوكرانيا اليوم، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية.

وقال كيربي لشبكة سي إن إن الأمريكية: “قلنا منذ وقت طويل إن هجومًا روسيًا يمكن أن يحدث في أي يوم، حسنًا، قد يكون اليوم هو ذلك اليوم.. نواصل استنفاد كل خيار دبلوماسي ممكن هنا، للمضي قدما".

كما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن أمريكا سجلت تقدما إضافيا للقوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية، مضيفا: "لقد رأينا في الساعات الأربع والعشرين الماضية تحركات إضافية للوحدات الروسية إلى الحدود دون أي تفسير جيد آخر غير أنها في وضع يسمح لها بالهجوم".