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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إصابة 4 مدنيين في هجوم حوثي على مطار الملك عبدالله بجازان

السعودية.. إصابة
السعودية.. إصابة مدنيين في هجوم حوثي على مطار الملك عبدالله

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، سقوط شظايا طائرة مسيّرة مفخخة في مدينة جازان السعودية، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين على الأقل.

وقال التحالف العربي إنه تم "تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان"، مؤكدا أن "الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".

وأشار التحالف إلى أن تقرير أولي يفيد بأن 4 مدنيين أصيبوا، داخل مطار الملك عبدالله في جازان، جراء شظايا الطائرة المسيرة.

وتوعد التحالف العربي بقيادة السعودية برد عسكري على إرسال الحوثيين مسيّرات مفخخة إلى منطقة جازان.

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وفي وقت سابق، أعلن التحالف تدمير 9 آليات عسكرية وتسجيل خسائر بشرية بصفوف الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة في اليمن.

وقال التحالف إنه "نفذ 14 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة خلال الساعات 24 الماضية"، موضحا أن "الاستهدافات أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الحوثيين".

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