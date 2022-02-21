قبل انتهاء المرحلة الأخيرة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل هامة قبل التسجيل

انطلقت اليوم الاثنين 21 فبراير، المرحلة الخامسة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد إعلان نتائج المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة والتي انطلقت الخميس الماضي 17 فبراير .





وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن المرحلة الخامسة من تنسيق الجامعات الخاصة بدأت اليوم الاثنين.



وأوضح المصدر لموقع "صدى البلد " أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.



وأكدت أن التقديم متاح فقط لجميع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية 55٪ أو أكثر لعامي 2021 و 2020 ومن لم يتم قبولهم في إحدي الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات طريقة التقديم والتسجيل:

- طريقة انشاء حساب جديد لطلاب الشهادات المعادلة

- يختار الطالب إنشاء حساب من القائمة اليمنى.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة البحث بالرقم القومي.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات وتأكيد الحفظ سيتم تفعيل الحساب و إرسالها للجامعة المراد التقدم اليها لمراجعة المجموع المكافئ



طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى:

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب