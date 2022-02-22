عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصيادلة: الدواء لا يصرف إلا بروشتة طبية ..فيديو

الدواء
الدواء

قال أيمن عثمان أمين عام نقابة صيادلة مصر، إن معظم الأدوية تستخلص من نباتات طبية عشبية، ولكي يتم الوصول إلى المادة الفعالة يجب استخلاصها، وبعد عملية الاستخلاص تتبنى شركة الأبحاث العلمية عليها، وبعد تجربتها وإجازتها من منظمة الصحة العالمية تحتكرها الشركة لمدة 10 سنوات.


وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "أي نبات يؤخذ منه المادة الفعالة للأدوية لا يعالج الأدوية لكن يجب أن تحدث التجارب على غرار ما حدث في أدوية كورونا وتساقط الشعر وغيرها، وأي دواء يتداول في مصر يجب أن يكون مصرحا به في مصر".


وتابع أمين عام نقابة صيادلة مصر: "لا يجب أن يحصل المواطنون على أي دواء غير مرخص من وزارة الصحة والسكان، والصيدلي يحق له وصف الدواء وليس كتابته، مثل بعض الأدوية التي لا تؤثر على الأمراض المزمنة، وبعض الدول تمنع هذا الأمر أيضا، ولا يتم صرف الأدوية إلا بروشتة طبية".

وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الأدوية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

قرار عاجل من بايدن بعد اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

ترشيحاتنا

استخدام القواعد العسكرية أبرزها.. أهم بنود معاهدتي الصداقة بين روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: بوتين انتهك القانون الدولي ويعطي مبررًا لغزو الأوكرانية

محطات للشحن الكهربائي وتقرير لرئيس الوزراء.. تفاصيل مؤتمر محافظ جنوب سيناء لحل مشاكل المستثمرين قبل COP 27

آيات المغفرة والعفو .. ذكر لا تغفله في قيام الليل لهذا السبب

اقتصاد الإمارات| دبي تحتضن مؤتمرا ومعرضا حول صيانة وتصميم الطائرات

الصين تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء تتحول إلى كتلة من الدخان الأسود بسبب انفجار بركان إتنا |شاهد

آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئا بالكامل في ظاهرة غامضة|شاهد

معلم السينما المصرية..لماذا حذر مجمع اللغة العربية من مشاهدة أفلام محمد رضا؟

أضرار الفراخ البيضاء .. حقيقة أم وهم

فيديو

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ