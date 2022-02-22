الصيادلة: الدواء لا يصرف إلا بروشتة طبية ..فيديو

قال أيمن عثمان أمين عام نقابة صيادلة مصر، إن معظم الأدوية تستخلص من نباتات طبية عشبية، ولكي يتم الوصول إلى المادة الفعالة يجب استخلاصها، وبعد عملية الاستخلاص تتبنى شركة الأبحاث العلمية عليها، وبعد تجربتها وإجازتها من منظمة الصحة العالمية تحتكرها الشركة لمدة 10 سنوات.



وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "أي نبات يؤخذ منه المادة الفعالة للأدوية لا يعالج الأدوية لكن يجب أن تحدث التجارب على غرار ما حدث في أدوية كورونا وتساقط الشعر وغيرها، وأي دواء يتداول في مصر يجب أن يكون مصرحا به في مصر".



وتابع أمين عام نقابة صيادلة مصر: "لا يجب أن يحصل المواطنون على أي دواء غير مرخص من وزارة الصحة والسكان، والصيدلي يحق له وصف الدواء وليس كتابته، مثل بعض الأدوية التي لا تؤثر على الأمراض المزمنة، وبعض الدول تمنع هذا الأمر أيضا، ولا يتم صرف الأدوية إلا بروشتة طبية".