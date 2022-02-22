أحمد حلاوة يكشف تفاصيل الجملة الشهيرة الفن زي السكينة| فيديو

كشف الفنان احمد حلاوة، عن جملته الشهيرة" الفن زي السكينة.. لتقتل بيها حد.. لإما تقشر برتقالة وتاخد فيتامينات"، قائلا "إنه قرر في فترة من الفترات عدم الاستمرار في مجال الفن، وذهب إلى أحد الفنانين الكبار الملتزمين، كم ذهب إلى الشيخ الشعراوي.

وأضاف أحمد حلاوة، خلال آخر حوار له قبل مرضه، لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه اليوم”، أن الشيخ الشعراوي كان معاه برتقاله وسكينة، وقال “الفن مثل السكينة.. إما تقشر بها البرتقاله وتاخد منها فيتامين سي.. أو تقتل أحد بالسكينة".

وتابع الفنان أحمد حلاوة، أنه أحب الفنان زكي رستم، واعتبره ممثلا قديرا، لأن أدواره مختلفة ومتباينة، مؤكدا أيضا أن الفنان هادي الجيار مكنش ممثل بالنسبالي، ده صديق الطفولة وصاحب عمري.

وأشار الفنان أحمد حلاوة، إلى أنه أنشأ قناة على اليوتيوب باسم قناة حلاوة للفنون؛ من أجل تعليم الفنون دون مقابل، بدلا من الحصول على كورسات بمبالغ طائلة.