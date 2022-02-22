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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دينا الرفاعي تهنئ المنتخب السعودي للكرة النسائية بأول مباراة دولية

دينا الرفاعي
دينا الرفاعي

قدمت دينا الرفاعي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم النسائية والمسئولة عن ملف الكرة، اليوم الإثنين التهنئة للاتحاد السعودي للعبة وللمنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات على فوزه على منتخب سيشل ( 2- صفر) في أول مباراة دولية له في التاريخ، تمهيدا لدخوله تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصورة رسمية.


وكتبت دينا الرفاعي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " اليوم الإثنين " أبارك للمنتخب السعودى لكرة القدم النسائية على أول فوز له في التاريخ، واتقدم بكل التهنئة والأمنيات الطيبة لاتحاد الكرة السعودي والأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق مزيد من التقدم والتطور".


وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات فاز على سيشل بثنائية نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء أمس الأحد على الملعب الوطني بالمالديف، ضمن البطولة الدولية الودية التي تضم منتخبات السعودية والمالديف وسيشل.


ففي الشوط تقدم المنتخب السعودي بهدف للاعبة البندري مبارك فى الدقيقة 14، لتصبح أول لاعبة تسجل هدفا دوليا في تاريخ كرة القدم السعودية النسائية… وفي الشوط الثانى سجلت مريم التميمى الهدف الثانى من ضربة جزاء فى الدقيقة 49.
 

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