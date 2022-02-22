رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: من الأربعاء للجمعة موجة جديدة من الطقس السيئ

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم أيضًا نشهد استقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، مشيرةً إلى أن الطقس خلال فترة النهار سيكون مائل للدفئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ودفئ في جنوب سيناء وذلك مع زيادة سطوع أشعة الشمس .



وأضافت " غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" والمُذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه مع دخول ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لافتة إلى أنه خلال ساعات النهار سنشهد أتربة عالقة في سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



وأكدت أنه من مساء غد الأربعاء حتى يوم الجمعة سنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلى سطح البحر المتوسط، وسيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، مرورًا بالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ، وسيكون مصحوبًا بسقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحيانًا .



وأشارت إلى أن يوم الخميس سنشهد انخفاض في درجات الحرارة، متابعة أن هذا الانخفاض يتراوح مابين 4 و5 درجات مئوية مصحوبًا بنشاط في حركة الرياح.

