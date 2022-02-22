عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: من الأربعاء للجمعة موجة جديدة من الطقس السيئ

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم أيضًا نشهد استقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، مشيرةً إلى أن الطقس خلال فترة النهار سيكون مائل للدفئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ودفئ في جنوب سيناء وذلك مع زيادة سطوع أشعة الشمس .
 

وأضافت " غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" والمُذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه مع دخول ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لافتة إلى أنه خلال ساعات النهار سنشهد أتربة عالقة في سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
 

وأكدت أنه من مساء غد الأربعاء حتى يوم الجمعة سنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلى سطح البحر المتوسط، وسيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، مرورًا بالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ، وسيكون مصحوبًا بسقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحيانًا .


وأشارت إلى أن يوم الخميس سنشهد انخفاض في درجات الحرارة، متابعة أن هذا الانخفاض يتراوح مابين 4 و5 درجات مئوية مصحوبًا بنشاط في حركة الرياح.
 

منار غانم حالة الطقس الأرصاد درجات الحرارة اخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

طقس اليوم.. الأرصاد: أتربة عالقة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 - 2- 2022

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

ترشيحاتنا

مدرب ساجرادا: كارتيرون لم يفاجئني بتغيير طريقة اللعب.. وأتلتيكو الأقرب للفوز أمامنا

سوريا تعلن دعمها لقرار بوتين والتعاون مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

الهجرة: إقبال كبير على وثيقة التأمين من المصريين المقيمين بالخارج.. تفاصيل

الرى: نستهدف تأهيل 500 كيلومتر مساقي والتحول للري الحديث بالقليوبية

إجازات موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد تصل إلى 45 يوما.. تفاصيل

تشديدات لتنفيذ قرار منع الضرب والتدخين بالمدارس خلال الترم الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

نشرة المنوعات| السماء تتحول إلى اللون الأسود.. زفاف يتحول لكارثة.. آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئًا في تشيلي

الجوازة باظت.. شجار عنيف بين المعازيم خلال حفل زفاف ولكمة قوية للعريس|فيديو

السماء تتحول إلى كتلة من الدخان الأسود بسبب انفجار بركان إتنا |شاهد

فيديو

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ