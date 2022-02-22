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تحقيقات

المصريون القدماء يبهرون العالم.. أول من اخترعوا لفظ التصحر..وجون كيري يتمثل بهم

المصريين القدماء
المصريين القدماء

أجرى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27 والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ جون كيري مشاورات أمس، في القاهرة.

وأصدر سامح شكري وجون كيري بيانًا مشتركًا حول استضافة مصر لقمة المناخ.

وقال وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري إن مسألة تغير المناخ تعد من الأولويات المشتركة لمصر والولايات المتحدة وخاصة مع استعداد مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ وقيادة الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ خلال الفترة القادمة.
وأضاف شكري أنه تم خلال المباحثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري تدشين المجموعة المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ والتي تم تأسيسها خلال جولة الحوار الاستراتيجي العام الماضي، كما تم بشكل مستفيض خلال المباحثات تناول أولويات الرئاسة المصرية للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف "كوب 27" والذى تستضيفه مصر والأهداف التي نسعى للخروج بها.

وأكد على استمرار مصر في بذل كافة الجهود لدفع جهود عمل المناخ الدولي على كافة المستويات سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو دعم وتعزيز جهود التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي وحشد التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بواجباتها فى إطار تنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ.

ومن جانبه قال  جون كيري مبعوث الرئاسة الأمريكية لتغير المناخ، إنه على الجميع أن يسير على  خطى المصريين القدماء في احترامهم لكوكب الأرض والموارد الطبيعية.

قوة المصريين القدماء

وفي هذا الصدد قال بسام الشماع، المؤرخ وعالم المصريات، إن الماء والشمس أكثر ما شغل انتباه المصري القديم، منوها إلى أن المصري القديم يحافظ على المساحات الخضراء والخصوبة ونهر النيل والمياه. 

وأضاف الشماع في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المصريين القدماء هم من اخترعوا لفظ التصحر، وبالتالي انتشرت كلمة "التصحر" للعالم من خلال المصري القديم، كما أنهم أول وأكثر من كانوا يهتموا بالموارد الطبيعية للأرض، وسبق وحاول المصري القديم أن يشرح للعالم حفاظه على الموارد بأكثر من طريقة. 

وأشار أن المصري القديم كان يحرص على وجود نهر النيل في مصر والبلاد الأجنبية أيضا، وهذا يدل على مدي عراقة وأصول المصري القديم، كما أنه كان يحرص على المياه في الممات مثل الحياة، قائلا: "بالفعل المصري القديم أكثر من احترم كوكب الأرض وما به من موارد طبيعية".

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ومن جانبه، أضاف جون كيري :" يجب ان نعمل على الوفاء بالتزامات تقليص الانبعاثات  الحرارية  والكربونية في العالم بأسرع ما يمكن، وتابع:" على الجميع أن يوفي بالتزامات  للحفاظ على المناخ  والحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض".

وأكمل جون كيري:" على من تعهد بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة معينة  الالتزام بتعهده، وعلينا أن يفعل ذلك  للحفاظ على المناخ والحد من التغيرات المناخية ".

أهمية تمويل المناخ 

وتؤكد  كلا من مصر والولايات المتحدة أهمية حشد تمويل المناخ من كافة المصادر على نحو يحقق أهداف اتفاق باريس، كما ترحبان بزيادة العديد من الدول المتقدمة لتعهداتها وبـ "خطة إتاحة تمويل المُناخ" لتحقيق هدف توفير ١٠٠ مليار دولار بما تتضمنه من جهود جماعية.

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وتعرب الولايات المتحدة عن ثقتها في مصر كرئيس قادم للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، بينما تعرب مصر عن تقديرها للدور القيادي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة خلال عام ٢٠٢١، فيما يتعلق بحشد تمويل المناخ ورفع مستوى طموح الحد من الانبعاثات المُسببة لتغير المُناخ، وتتطلع إلى استمرار اضطلاع الولايات المتحدة بهذا الدور في مجال المناخ خلال عام ٢٠٢٢ وما بعده.

أكد البلدان اعتزامهما العمل سوياً على نحو يجعل عام ٢٠٢٢ ومؤتمر الأطراف المقبل COP27 ناجحاً وطموحاً، وفي ضوء أهمية جهود التكيف المُعزز مع تغير المناخ ومؤتمر الأطراف المقبل الذي يُعقد في إفريقيا العام الجاري، تُعرب مصر والولايات المتحدة عن عزمهما دعم وتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المُناخ في إفريقيا، بما في ذلك من خلال الاستضافة المشتركة لحدث حول التكيف مع تغير المُناخ في إفريقيا في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف المُقبل.

المصريين القدماء المبعوث الرئاسي الأمريكي سامح شكري جون كيري تمويل المناخ التغيرات المناخية

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