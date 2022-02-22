عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى التسوية السلمية للنزاع في شرق أوكرانيا

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، إلى تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا، وفقا لاتفاقيات مينسك، كما أقرّها مجلس الأمن في القرار 2202 (2015)، معرباً عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الروسي المتعلق بوضع مناطق معيّنة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام، اعتبر جوتيريش، قرار الاتحاد الروسي انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وحث جوتيريش جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تركيز جهودها على ضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأشار البيان الأممي إلى أنه تماشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، تظل الأمم المتحدة داعمة على نحو تام لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

كما حث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تركيز جهودها على ضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنع أي إجراءات وتصريحات قد تزيد من تصعيد الوضع الخطير في أوكرانيا وحولها وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمعالجة جميع القضايا سلميا.
 

أمين عام الأمم المتحدة شرق أوكرانيا التسوية السلمية مجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك بإقامة مبارياتهما في نفس التوقيت

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

تنبيه عاجل من التعليم بشأن التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

إجازة شهر كامل لـ أداء الحج والعمرة لموظفي القطاع الخاص

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تطالب روسيا بالتراجع عن قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

بعد اعتراف بوتين بجمهوريات شرق أوكرانيا..إيران تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

ترشيحاتنا

جنايات القاهرة تحيل رجل الأعمال مجدي راسخ إلي لجنة المحاسبات

لا أحد يريد الحرب.. رئيس أوكرانيا: سوف نعمل على تعزيز قواتنا

أصابع الاتهام تشير لزوج ابنتها..جهود أمنية لحل لغز مقتل سيدة بمنشأة القناطر

بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركتين لتقديم خدمات مميزة للعاملين

الكرملين يخطو نحو إحياء الاتحاد السوفيتي..الجيش الأوكراني يحذر من محنة وخسائر مقبلة

السجن المشدد 3 سنوات لـ شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث صادم.. إصابة شاب بالشلل أثناء جلوسه أمام التلفاز|صور

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

نشرة المنوعات| السماء تتحول إلى اللون الأسود.. زفاف يتحول لكارثة.. آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئًا في تشيلي

فيديو

فيديو..نفحات ربانية لخير البرية.. ماذا رأى النبي الكريم في ليلة الإسراء والمعراج

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ