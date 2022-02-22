عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: المتعافون من كورونا يعانون من صعوبة في التفكير بسبب الأدوية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور حسني محمد حسن سلامة، أستاذ أمراض الكبد والأمراض المتوطنة بكلية الطب، إن المتعافين من فيروس كورونا يعانون من صعوبة في التفكير، نظراً لأن فيروس كورونا يؤثر بشكل مباشر على المستقبلات الموجودة على المخ، والكبد، والكلى.

وأضاف حسني محمد حسن سلامة خلال لقائه مع برنامج "صباحنا مصري"، المُذاع على فضائية "أخبار مصر"، أن الكبد يتأثر بأكثر من طريقة، منهم الطريقة المباشرة من خلال المستقبلات، أو من خلال إصابة الأوعية الدموية المُغذية للكبد، حيث تتسبب في حدوث تجلطات.

وتابع أستاذ أمراض الكبد والأمراض المتوطنة بكلية الطب، أن الكبد يتأثر بالعاصفة المناعية، التي تعني مهاجمة الجهاز المناعي لنفسه، ما يؤثر على الكبد، مضيفاً أن علاج كورونا يؤثر  بشكل سلبي على الكبد.

ونوه حسني محمد حسن سلامة بأنه يتطلب من مصابي كورونا عمل تحليل وظائف كبد، للتأكد من سلامة الكبد وعدم تأثره من الفيروس.

وأكد أستاذ أمراض الكبد والأمراض المتوطنة بكلية الطب، أن هناك علاقة بين فيروس كورونا وأمراض الكبد، معقباً: "الاثنين بيأثروا على بعض، حيث إن فيروس كورونا يصيب الكبد بأشكال مختلفة .. ومريض الكبد عندما يُصيب بفيروس كورونا فإنه يصاب بطريقة مختلفة وتكون الأعراض مختلفة أيضاً".

كورونا أستاذ أمراض الكبد الأمراض المتوطنة كلية الطب امراض الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

السجن المشدد 3 سنوات لـ شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

إلغاء الاحتفال السنوي بمولد السيدة زينب للعام الجاري

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري

بعد تطبيق إجراءات كورونا المشددة.. السعودية تستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك بإقامة مبارياتهما في نفس التوقيت

موضوعات متعلقة

رئيس جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية: 68 عملية جراحية مجانا لغير القادرين خلال شهر

الصحة: مها إبراهيم رئيسا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

كيفية التأكد من سلامة الكبد.. وهل ألم الظهر من أعراضه

الصحة العالمية: فيروس كورونا يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب ارتفاع إنزيمات الكبد..فيديو

أوميكرون ينتشر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن حركة السفر الدولي

في ذكرى وفاة عبد الباسط عبد الصمد .. من «مزامير آل داود» أخلص لله فذاع صيته

فقدان الشهية.. أعراض مرض الكبد عند النساء

سيدة الماء.. قصة للكاتب محمد عبد المنعم زهران

ترشيحاتنا

إخلاء وحدات الإيجار القديم.. 5 أسئلة تشرح تفاصيل مشروع القانون الجديد

غادة شلبي: تعاون مع القطاع الخاص لزيادة نصيب مصر من سياحة اليخوت

رئيس مجلس الأمة الكويتي:زيارة ومباحثات السيسي تعكس خصوصية العلاقات ووحدة المصير

جونسون يعلن عقوبات تستهدف 5 بنوك ورجال أعمال روسيين

ماذا يحدث في 22/2/2022.. حقائق غامضة حول تاريخ اليوم

البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيكتوريا سيكريت تزيح الستار عن أول عارضة أزياء من متلازمة داون|صور

حادث صادم.. إصابة شاب بالشلل أثناء جلوسه أمام التلفاز|صور

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

فيديو

فيديو جراف| غريبة.. سيدة عربية تختطف طليقها وتعذبه

اتولدت وهموت ممثل.. كريم الحسيني يوجه رسالة لجمهوره عبر فيسبوك |فيديو

رابح صقر يطرح أغنيته الجديدة نوع من البشر .. فيديو

فيديو..نفحات ربانية لخير البرية.. ماذا رأى النبي الكريم في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ