استشاري: المتعافون من كورونا يعانون من صعوبة في التفكير بسبب الأدوية

قال الدكتور حسني محمد حسن سلامة، أستاذ أمراض الكبد والأمراض المتوطنة بكلية الطب، إن المتعافين من فيروس كورونا يعانون من صعوبة في التفكير، نظراً لأن فيروس كورونا يؤثر بشكل مباشر على المستقبلات الموجودة على المخ، والكبد، والكلى.

وأضاف حسني محمد حسن سلامة خلال لقائه مع برنامج "صباحنا مصري"، المُذاع على فضائية "أخبار مصر"، أن الكبد يتأثر بأكثر من طريقة، منهم الطريقة المباشرة من خلال المستقبلات، أو من خلال إصابة الأوعية الدموية المُغذية للكبد، حيث تتسبب في حدوث تجلطات.

وتابع أستاذ أمراض الكبد والأمراض المتوطنة بكلية الطب، أن الكبد يتأثر بالعاصفة المناعية، التي تعني مهاجمة الجهاز المناعي لنفسه، ما يؤثر على الكبد، مضيفاً أن علاج كورونا يؤثر بشكل سلبي على الكبد.

ونوه حسني محمد حسن سلامة بأنه يتطلب من مصابي كورونا عمل تحليل وظائف كبد، للتأكد من سلامة الكبد وعدم تأثره من الفيروس.

وأكد أستاذ أمراض الكبد والأمراض المتوطنة بكلية الطب، أن هناك علاقة بين فيروس كورونا وأمراض الكبد، معقباً: "الاثنين بيأثروا على بعض، حيث إن فيروس كورونا يصيب الكبد بأشكال مختلفة .. ومريض الكبد عندما يُصيب بفيروس كورونا فإنه يصاب بطريقة مختلفة وتكون الأعراض مختلفة أيضاً".