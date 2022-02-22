فرنسا: نتمسك بالدبلوماسية والعقوبات في نفس الوقت مع روسيا

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنتهك القانون الدولي بعد الاعتراف رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين من خلال عدم التزامها باتفاقيات مينسك.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف كاستكس أن فرنسا ستدعم العقوبات والحور في نفس الوقت ضد روسيا في ظل الأزمة المتصاعدة.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات جديدة ضد روسيا، بعد أن اعترف الرئيس فلاديمير بوتين مساء أمس الاثنين، رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين، وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.