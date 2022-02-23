النيابة تصرح بدفن جثة شخص توفي داخل بئر أسانسير بالدقي

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة شخص إثر سقوطه داخل بئر أسانسير بمنطقة الدقي.

وطلبت النيابة العامة تحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.

كانت البداية بتلقي الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع أحد الأشخاص بشارع التحرير بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه عند محاولة أحد الأشخاص استقلال الاسانسير لم يجده وسقط من علو داخل بئر المصعد مما نتج عنه مصرعه، وجري نقل الجثة إلى 6 أكتوبر للتأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.