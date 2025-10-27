قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التنظيم والإدارة يبحث مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالعراق التعاون في مجالات الإدارة وبناء القدرات للعاملين بالمؤسسات العامة

آية الجارحي

استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفدًا من أعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجمهورية العراق الشقيقة، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار مذكرة التفاهم وبرنامج العمل التنفيذي الموقعين بين مصر والعراق، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التطوير الإداري وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية.

ورحب المهندس حاتم نبيل بالوفد العراقي، مشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الجهاز على دعم جهود الدول العربية الشقيقة في تطوير منظومات الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

واستعرض رئيس الجهاز الدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ خطة الدولة لتحديث الجهاز الإداري، وتخطيط الموارد البشرية، وتحديث قواعد البيانات الحكومية بالاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما تناول منظومة المسابقات المركزية للتعيينات الحكومية التي ينفذها الجهاز، والتي تعتمد على الاختبارات الإلكترونية لضمان الشفافية واختيار الأكفأ دون أي تدخل بشري.

كما استعرض المهندس حاتم نبيل البرامج التدريبية التي ينفذها الجهاز لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري من خلال مركز الإدارة العامة التابع للجهاز، والذي يتيح أيضًا الحصول على درجات علمية متقدمة بالتعاون مع الجامعات المصرية، في إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة العنصر البشري وصولًا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال اللقاء، عرض رئيس الجهاز عددًا من المشروعات والمبادرات التي ينفذها الجهاز حاليًا، وفي مقدمتها الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز الذي يستهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وقد أشاد الوفد العراقي بالتجربة المصرية في مجال التطوير الإداري، باعتبارها من النماذج الرائدة في الوطن العربي، مؤكدين تطلعهم للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الإصلاح المؤسسي والحوكمة وبناء القدرات.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي خلال الفترة المقبلة.

وقام الوفد العراقي بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، حيث اطلع على آلية تنفيذ الامتحانات الإلكترونية وما توفره من شفافية ودقة في اختيار الكفاءات، كما زار مركز الإدارة العامة بالعجوزة، واطلع على البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للإصلاحات الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، ولا سيما في مجالات تطوير الجهاز الإداري والتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة، مؤكدين أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا رائدًا في المنطقة العربية في مجال الإصلاح الإداري الشامل وربط الأداء المؤسسي بأهداف التنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أن الوفد العراقي ضم كلًا من الدكتور محمد عصمت، والدكتور سعد عبد الحميد، والدكتور فرنسيس أوراها، أعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجمهورية العراق.

