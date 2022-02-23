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محافظ البحيرة يناقش تطورات حياة كريمة مع مستشار الرئيس للمبادرة.. تنفيذ 3528 مشروعا بإجمالي تكاليف استثمارية 72 مليار جنيه

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

محافظ البحيرة يناقش تطورات حياة كريمة مع مستشار الرئيس للمبادرة

محافظ البحيرة:

حياة كريمة مشروع القرن الحادي والعشرين لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين

تنفيذ 3528 مشروعا بإجمالي تكاليف استثمارية 72 مليار جنيه

استقبل اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الفريق مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة على أرض البحيرة، والوقوف على أى معوقات أو عقبات للعمل على تذليلها. 

أوضح المحافظ، أثناء كلمته، أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تعد مشروع القرن الحادي والعشرين لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين بهدف تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الأفراد.

وأشار اللواء المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة.

كما نقل اللواء هشام آمنة تحيات وحب وتقدير شعب محافظة البحيرة لرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعمه المستمر للمحافظة حيث تم خلال ثلاث اعوام فقط تنفيذ ٣٥٢٨ مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.

واستعرض مستشار رئيس الجمهورية المشروعات المنفذة بكل قطاع ونسب التنفيذ وكذا موقف مشروع سكن كريم، مؤكداً على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة وتذليل كافة العقبات، مشددا على الانتهاء من معظم الأعمال فى موعد أقصاه أول أبريل القادم، خاصة بمشروعات الشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والالتزام بنهو باقى الأعمال والمشروعات وفقا للبرنامج الزمنى المحدد لها قبل 30 /6 القادم.

وتنفذ مبادرة حياة كريمة في البحيرة  100 مشروع مياه الشرب - 21 مشروع تضامن الاجتماعي - 53 مشروع رى - 225 مشروع صرف صحي - 36 زراعة - 207 الصحة - 78 كهرباء - 168 الشباب والرياضه - 42 تنمية محلية - 83 طرق)، وذلك بخلاف باقى المشروعات الجارى تنفيذها حيث تشهد المبادرة تنفيذ 8021 مشروع لخدمة 3.5 مليون مواطن بحراوي بعدد 6 مراكز ( دمنهور – كفر الدوار – وادى النطرون – ابو حمص – ابو المطامير – حوش عيسى ) بإجمالي ٤٣ قرية رئيسية و ٢٣٨ وحدة قروية واكثر من ٣٩٤٠ تابع وبتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه لتنفيذ ٨٠٢١ مشروع بعدد ١٥ قطاعا خدمي.ا

وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة للسيد الفريق مستشار رئيس الجمهورية تقديرا لسيادته والجهود التي تتم وتشهدها المحافظة لتغيير وجه الحياة بالريف المصرى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوجيهات ورعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء:- المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء أ ح أحمد الكردانى رئيس الشعبة الهندسية المنطقة الشمالية العسكرية والقيادات التنفيذية والمكاتب الاستشارية والهندسية وممثلى الوزارات المعنية بمؤسسة "حياة كريمة " ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية المشرفة على الأعمال ورؤساء المدن المعنية ومديرى المديريات ومسئولى المبادرة . 

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