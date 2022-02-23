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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

ابراج
ابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 23 فبراير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 


في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 23 فبراير فإن ذلك يعني سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. 

ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا. يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات ويمكن أن يكون الإهمال تجاه الصحة مكلفًا.

اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة و بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل.

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 يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. يمكن لسلوك حبيبتك المحب أن يجعلك تشعر بأنك مميز تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة.

نصيحة لمواليد 23فبراير

 في هذا الوقت يجب أن تولي المزيد من الاهتمام للأطفال. لا تكن مهملاً بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بسلامتهم. سيكون اليوم يومًا جيدًا  يمكن أن يكون الإهمال تجاه الصحة مكلفًا.

 

حظك اليوم توقعات الابراج مواليد برج خبيرة الابراج عبير فؤاد مواليد 23فبراير

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