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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج هيتجوزوا عن حب .. هل أنت منهم ؟

الأبراج
الأبراج

مواليد جميع الأبراج يتمنون الزواج عن حب، ولكن 4 أبراج فقط هم من يفعلون ذلك حسب احصائيات الخبراء.

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أبراج الزواج عن حب

1- برج العقرب

العقرب هم الأكثر حظًا عندما يتعلق الأمر بالحب، من المحتمل أن يتزوجوا عن حب ويحصلوا على أفضل شريك.

برج العقرب محظوظ في الحب ويحصل دائمًا على شركاء مهتمين. هم أكثر عرضة للزواج الحب الذي سيبقى مدى الحياة.

2- برج الأسد

من المحتمل أن يتزوج الأسد أيضًا عن حب ويحصلون على شركاء متشابهين. يقع مواليد برج الأسد في حب الأشخاص الذين يتشاركون في نفس السمات الشخصية مثلهم وهذا هو السبب في أن زواجهم من المرجح أن يكون ناجحًا ومليئًا بالحب.

3- برج الحمل

قد يُجبر برج الحمل على زواج مرتب لكنه عنيد ولن يقبل الزواج، من المرجح أن يتزوج برج الحمل عن طريق الحب ويشعرون دائمًا بالبركة لكونهم مع شركائهم، ومع ذلك ، قد يعاني برج الحمل من علاقة صخرية في بداية زواجهما والتي قد يتم إصلاحها بمرور الوقت.

4- برج الميزان 

من المحتمل أن يكون لهما زيجات حب. يحب الميزان الأصعب ويحصل على شريك يحبهم بنفس الطريقة، إنهم محظوظون عندما يتعلق الأمر بزواج سعيد ومحب، قد يقضي الميزان أفضل أوقاتهم في زواجهم عن طريق الحب وسيزدهر حبهم بمرور الوقت.

 

 

 

 

 

الزواج عن حب الأبراج برج العقرب برج الأسد

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