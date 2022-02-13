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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

13 فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

برج الدلو
برج الدلو

يحتفل مواليد 13 فبراير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم أنه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء، وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 
 

مولود اليوم من برج الدلو صريح لن يغلف كلماته بالسرية وعدم الوضوح كلماته دائما واضحة وعلى صورة من واقع الحياة هو قريب من القلب وسريع التكيف، يتمكن من الاندماج بسهولة في المحيط الذي يجد فيه شخصا محببا لطيفا واجتماعيا يستطيع الاعتماد عليه لا يتوانى عن تقديم العون الى الآخرين..يستطيع السيطرة على خجله والانخراط في المجتمع. 
 

بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً تنقلب الاجواء لمصلحتك مئة بالمئة قرارات مشجعة تعطيك القوة والحوافز للعمل الصورة واضحة تماما تغييرات كبيرة ومهمة جدا تطوي صفحة وتنطلق بصفحة جديدة وآمال جديدة خطة جديدة حان الوقت لتنفيذ الافكار التي تنوي تحقيقها.

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 9-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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توقعات الأبراج و حظك اليوم الثلاثاء 8/2/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

مولود اليوم الاحد 13 شباط فبراير من برج الدلو

شخصية مولود اليوم من  برج الدلو مزيج مركب من البرود والروح العملية وعدم الاستـقرار . ميزته العجيبة تكمن في قدرته على تهدئة الأعصاب المتوترة سواء عند الأطفال أو البالغين . بالإضافة إلى ذلك يتمتع بفكر نيّر وعقل راجح يحولان دون التسرع في إصدار الأحكام . ثم إنه يعتبر جميع أفراد البشر أشقاء مهما اختـلفت بيئتهم ومراكزهم الاجتماعية أو المادية .

حظك اليوم التواصل الاجتماعي برج الدلو العمل القلب

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