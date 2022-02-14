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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على حسب برجك.. كيف تقضي عيد الحب مع شريكك؟

صدى البلد

ينتظر الكثير عيد الحب ولكن هناك البعض الغير محظوظ ولذلك تكشف لنا الأبراج حظك في عيد الحب علي حسب برجك.

برج الحمل:

 ربما يكون دافعك للعثور على شريك جديد قد انخفض بسبب تجاربك الأخيرة اهتمامات الحب المحتملة لم تنجح بالنسبة لك وقد تميل إلى الاستسلام.

 تشير النجوم إلى أنك بحاجة إلى الحفاظ على تفاؤلك اليوم وليس مطاردة الناس.

 كن مهذبًا في تعاملاتك واسمح للناس بالتحدث معك دون موانع.

 

الثور:

 لديك الكثير من السحر الذي يمكن أن يكون مصدر قوة عندما يتعلق الأمر بتنمية اهتمامات الحب.

 لكنك تحتاج اليوم إلى أن تكون مرنًا بعض الشيء أثناء التعامل مع شريك حياتك ، فقد يؤدي ذلك إلى طريق مسدود. 

تخلص من الذكريات السابقة وكن مستعدًا للبدء من جديد.

 قد يكون شخصًا جديدًا أو قديمًا ، ولكن تأكد من أنك واضح بشأن ما ستدخل فيه.

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الجوزاء:

 إذا كنت عازبًا وتخرج في موعد اليوم ، فقلل من توقعاتك وخذ الأمر ببطء مع شريكك

قد تواجه بعض الأسئلة غير المريحة التي يجب عليك الإجابة عليها بلباقة وصبر.

 يجب علىك استخدام مهاراتهم في المحادثة لجذب شريكهم ومفاجأتهم بهدايا غير عادية اقضِ اليوم بصحبة بعضكما البعض.

السرطان: 

قد ترغب في لفت انتباه شخص معين اليوم وأفضل طريقة هي التحدث في طريقك إلى الاجتماع.

 أنت بحاجة إلى إقناعهم باهتمامك الحقيقي بالحب والتزام طويل الأمد.

 أظهر سلوكك الحنون واجعله يشعر بالراحة. انظر لالتقاط اللحظات الصغيرة.

 

الأسد:

عليك أن تكون على  الاستعداد أثناء الخروج في موعد غرامي حافظ على روحك المتفائلة والمغامرة.

 

برج العذراء:

 إنه يوم رائع لتقدير أهمية التواصل الوثيق مع شريك حياتك الرومانسي.

 أنت بحاجة للتخلص من الموانع الخاصة بك والبحث عن التزام أكبر مع شريكك

 سيمنحك الفرصة لتجربة هذا الحب والترابط على المدى الطويل. قد تضطر إلى التخلي عن إحساسك بالحرية ، لكن الأمر يستحق ذلك.

 

الميزان:

 إذا كان هناك وقت مثالي لمشاركة مشاعرك مع شخص مميز فلا شيء أفضل من اليوم. 

ستكون في مزاج تأملي وسيكون وعيك الذاتي في ذروته. استخدم هذا للتعبير عن حبك لمن يميزك.

 احتضان اللحظة والاستفادة القصوى من الوقت والحب الذي لديك.

 

برج العقرب: 

ستكون هناك حساسية أكبر لمشاعرك اليوم.

 استخدم اليوم للتعمق أكثر في علاقتك الحالية وإعلام شريكك بما تفكر فيه وكيف تريد أن يكون المستقبل. 

قم بإنشاء عنصر من الغموض في سلوكك والذي سيثير اهتمام شريكك وسوف ينجذب نحوك.

 

القوس:

 من المحتمل أن تظهر بعض اهتمامات الحب الجديدة في حياتك اليوم. ستكون مليئًا بالإيمان بالنفس وستجذب ثقتك من حولك. 

يُنصح بالتركيز أكثر على جمالك الداخلي مما يؤدي إلى استقرار حقيقي في حياتك العاطفية.

 

برج الجدي: 

قد يكتشف العزباء منكم الكثير من الاهتمام في طريقك اليوم. استمتع بالاهتمام ، لكن لا تلعب بمشاعر الناس.

 لا بأس في المغازلة ، لكن لا تكن وقحًا وإلا فسوف يفسد المرح. 

اخطِ بحذر وكن صادقًا. يجب أن يستخدم الأزواج الملتزمون اليوم للتعبير عن مشاعرهم لشريكهم وجعلهم يشعرون بأنهم مرغوبون.

 

برج الدلو:

 اجعله هدفًا اليوم لإعطاء الوقت لمن تحب في كل شيء آخر يمكن أن ينتظر اليوم واهتمامك يجب أن يكون على شريكك فقط. شاهد فيلمًا أو مسلسلًا على الويب وشاركا اللحظات الثمينة معًا. يجب على أولئك الذين هم عازبون أن يلتقطوا الهاتف ويتصلوا باهتمام حبهم ويلتقون لتناول فنجان من القهوة.

 

برج الحوت:

 تجاوز الماضي واستعد لجرعة جديدة من الحب في حياتك اسمح للمعجبين بك بالتواصل معك اليوم. ولا ضير في قضاء الوقت معهم وتنامي الترابط. عندها فقط ستكون قادرًا على اتخاذ أي قرار ملموس للمضي قدمًا. يجب ألا يفوت الأزواج الملتزمون فرصة إهداء كتابهم المفضل لشريكهم.

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