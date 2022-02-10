لا تضايقهم .. 4 أبراج تثور سريعا

تختلف أسباب غضب الجميع ،فلكل شخص رد فعل مختلف عن الأخر أرجع خبراء الأبراج هذا لكل شخص حسب برجه ونشأته واليوم المحدد له ،فإحيانا نلاحظ أن جميع أصحاب البرج الواحد يختلفون فى ردود أفعالهم لذلك نكشف عن أبرز 4 أبراج تثور سريعا .

إليك أبرز الأبراج التي يفقد أصحابها أعصابهم سريعا

برج الجوزاء



أوضحت خبيرة الأبراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي أن أصحاب برج الجوزاء، يعاني من عصبية بقدر كبير وصعوبة فى اتخاذ القرارات التي تجعله يكون سعيد وهل هذا التردد هو السبب فى عصبيته .

حاول التخلص من تلك الأفكار السيئة والتردد وتحلى بالهدوء فى إتخاذ القرار وأعلم أن لكل مشكلة حل والعصبية لا تعوق الوصول للحلول .

برج العذراء



العذراء من أكثر الأبراج توترا وعصبية، وذلك بسبب أنه دائما يبحث عن المثالية، لذلك يمارسون الكثير من الضغط على أنفسهم للتوصيل وهم دائمًا قلقون من أنهم أخطأوا.

كما يكون قاسيًا وحاسمًا للغاية مع نفسه ، مما يجعله أكثر توتراً عندما يكون حول أشخاص آخرين.

برج الحمل



صاحب برج الحمل حساس للغاية مما يجعله في حالة توتر عندما يكون في مواقف لا يمكنه السيطرة عليه.

الثقة في شخص لم يكتسب ثقته تجعل الحمل عصبيًا للغاية، لدى الحمل الكثير من الخوف الطبيعي الذي يعملون على التغلب عليه ، وهو الشعور بالخوف والقيام به مما يجعلهم أكثر توتراً.

برج السرطان



أصحاب برج السرطان يحبون النجاح ويكرهون الفشل ، فعندما يواجهون شيء لديه القدرة على التسبب في فشلهم ، فإنهم يصابون بالتوتر، السرطان يفضل شيء مؤكد، يمكن أن يكون لديهم شك كبير في الناس ودوافعهم ، لذلك يمكن للأشخاص الجدد والظروف الجديدة أن تجعلهم يشعرون بالتوتر.

يشعر صاحب برج السرطان بالقلق والمخاوف سواء الحقيقية أو الخيالية ،مما يجعله يعاني من التوتر أثناء تواجده خارج المنزل أو فى مكان بعيد عنه .