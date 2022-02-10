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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تضايقهم .. 4 أبراج تثور سريعا

غضب
غضب

تختلف أسباب غضب الجميع ،فلكل شخص رد فعل مختلف عن الأخر أرجع خبراء الأبراج هذا لكل شخص حسب برجه ونشأته واليوم المحدد له ،فإحيانا نلاحظ أن جميع أصحاب البرج الواحد يختلفون فى ردود أفعالهم لذلك نكشف عن أبرز 4 أبراج تثور سريعا .

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نشرة المرأة والصحة|أفضل أطعمة لـ تحسين صحة القلب.. الأبراج الأكثر قلقا وتوترا

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 10-2-2022

 إليك أبرز الأبراج التي يفقد أصحابها أعصابهم سريعا

 

برج الجوزاء 


أوضحت خبيرة الأبراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي أن أصحاب برج الجوزاء، يعاني من عصبية بقدر كبير وصعوبة فى اتخاذ القرارات التي تجعله يكون سعيد وهل هذا التردد هو السبب فى عصبيته .

حاول التخلص من تلك الأفكار السيئة والتردد وتحلى بالهدوء فى إتخاذ القرار وأعلم أن لكل مشكلة حل والعصبية لا تعوق الوصول للحلول .

برج العذراء


العذراء من أكثر الأبراج توترا وعصبية، وذلك بسبب أنه دائما يبحث عن المثالية، لذلك يمارسون الكثير من الضغط على أنفسهم للتوصيل وهم دائمًا قلقون من أنهم أخطأوا.

كما يكون قاسيًا وحاسمًا للغاية مع نفسه ، مما يجعله أكثر توتراً عندما يكون حول أشخاص آخرين.

برج الحمل


صاحب برج الحمل حساس للغاية مما يجعله في حالة توتر عندما يكون في مواقف لا يمكنه السيطرة عليه.

الثقة في شخص لم يكتسب ثقته تجعل الحمل عصبيًا للغاية، لدى الحمل الكثير من الخوف الطبيعي الذي يعملون على التغلب عليه ، وهو الشعور بالخوف والقيام به مما يجعلهم أكثر توتراً.

برج السرطان


أصحاب برج السرطان يحبون النجاح ويكرهون الفشل ، فعندما يواجهون شيء لديه القدرة على التسبب في فشلهم ، فإنهم يصابون بالتوتر، السرطان يفضل شيء مؤكد، يمكن أن يكون لديهم شك كبير في الناس ودوافعهم ، لذلك يمكن للأشخاص الجدد والظروف الجديدة أن تجعلهم يشعرون بالتوتر.

يشعر صاحب برج السرطان بالقلق والمخاوف سواء الحقيقية أو الخيالية ،مما يجعله يعاني من التوتر أثناء تواجده خارج المنزل أو فى مكان بعيد عنه .

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