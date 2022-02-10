نشرة المرأة والصحة|أفضل أطعمة لـ تحسين صحة القلب.. الأبراج الأكثر قلقا وتوترا

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها في التقرير التالي:

النظام الغذائي الصحي مفيد دائمًا لجسمك، لكن بعض الأطعمة المعينة مفيدة دائمًا لقلبك.

أفادت قناة فوكس نيوز أن بعض الأطعمة مفيدة بشكل خاص لصحة القلب والأوعية الدموية.

يتعرض جميع الأشخاص للشعور بالقلق ولكن بعض الأبراج تكون أكثر قلقا وتوترا من غيرها نتيجة لنمط الحياة الخاطئ.

نعرض لكم أكثر الأبراج التى تعاني من التوتر والقلق بشكل زائد عن الأخرين وذلك وفقا لما جاء “ bestlifeonline”.

الشوكولاتة هي حلوى ترفع من مزاجنا دائمًا وتجعلنا نبتسم ، حيث إنها أفضل علاج للاكتئاب وفي يوم الاحتفال بالشوكولاتة بنفس أسبوع عيد الحب ، تعرف علي فوائدها المذهلة فأنها جيدة لصحة الفرد ورفاهيته بشكل عام.

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية علي صفحته الخاصة بالفيسبوك منشور لرد علي الاستفسارات الطبية التي اعتاد أن يتواصل من خلالها مع متابعينه علي السوشيال ميديا.

حذرت دراسة أجراها باحثون بجامعة إدنبرة من الاستخدام اليومي للباراسيتامول، نظرا لما يسببه ذلك من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت صحيفة “تليجراف” البريطانية، أن هناك دراسة بهذ الشأن أجريت على 110 مريضًا لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم.