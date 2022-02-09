يوم الشيكولاته.. تعرف علي فوائدها لصحة الفرد ورفاهيته

الشوكولاتة هي حلوى ترفع من مزاجنا دائمًا وتجعلنا نبتسم ، حيث إنها أفضل علاج للاكتئاب وفي يوم الاحتفال بالشوكولاتة بنفس أسبوع عيد الحب ، تعرف علي فوائدها المذهلة فأنها جيدة لصحة الفرد ورفاهيته بشكل عام.

فوائد الشيكولاته

حيث ان الشيكولاته الداكنة عالية الجودة غنية بالألياف والحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز وبعض المعادن الأخرى

الشيكولاته تخفض ضغط الدم



قد تعمل المركبات النشطة بيولوجيًا في الكاكاو على تحسين تدفق الدم في الشرايين وتسبب انخفاضًا طفيفًا ولكن مهمًا من الناحية الإحصائية في ضغط الدم

الشيكولاته تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب



تظهر الدراسات القائمة على الملاحظة انخفاضًا حادًا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب بين أولئك الذين يستهلكون كمية كبيرة من الشوكولاتة.

تشير الدراسات إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو يمكنها تحسين تدفق الدم إلى الجلد وحمايته من أضرار أشعة الشمس.

تحسن وظائف المخ

قد يحسن الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة وظائف المخ عن طريق زيادة تدفق الدم. كما أنه يحتوي على منبهات مثل الكافيين والثيوبرومين.

يقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

الأشخاص الذين يتناولون حصة واحدة من الشوكولاتة أقل عرضة بنسبة 22 في المائة للإصابة بسكتة دماغية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. أيضًا ، أولئك الذين تناولوا حوالي 2 أونصة من الشوكولاتة في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بسكتة دماغية بنسبة 46 بالمائة.

يحسن الأداء الرياضي

تشير النتائج المنشورة في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية إلى أن القليل من الشوكولاتة الداكنة قد يعزز توافر الأكسجين أثناء تدريب اللياقة البدنية.

قد يحسن المزاج وأعراض الاكتئاب

قد تكون الآثار الإيجابية للكاكاو على الحالة المزاجية ناتجة عن وجود مركبات الفلافانول فيه. يمكن أن يكون أيضًا تحويل التربتوفان إلى مثبت المزاج الطبيعي السيروتونين ، أو محتواه من الكافيين أو ببساطة المتعة الحسية لتناول الشوكولاتة.