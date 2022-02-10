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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 10-2-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 10-2-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 10- 2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل 

 اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في منزل الأصدقاء يمدك بحرارة المشاعر وباليقظة وتهتم بالجميع وتفتنهم. مهنيا: القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتألق موهبة وفنا وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به.

برج الثور 

اجتماعيا وعاطفيا: اعتمد اليوم أسلوبا ودّيا وقد يساعدك ذلك على الإقناع والتأثير. مهنيا وماليا: القمر في منزل المال مما يضع أمامك التزامات وأمور مالية وتنشغل بإيجاد حل لها.. حاول أن تضاعف تركيزك.

برج الجوزاء 

مهنيا: القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة ويضعك على الطريق الصحيح. عاطفيا واجتماعيا: الوقت مناسب اليوم للانخراط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه

برج السرطان 

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر. عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل ولمراقبة الأجواء من حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان.

برج الأسد 

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. يمدك القمر بالإصرار على مطاردة السعادة أينما كانت. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تنمية أعمال ويمكنك تمييز العدو من الصديق

برج العذراء 

مهنيا واجتماعيا: رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات. عائليا وعاطفيا: الوضع الفلكي دقيق، فلا تستسلم اليوم للعصبية والتوتر.

برج الميزان 

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس في منزل الحب تمدك بالسحر والجاذبية وتجعلك مميزا على كل المستويات. مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة وقد تميل اليوم للقتال بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

برج العقرب 

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه. عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدفعانك لتقوية الروابط مع الآخرين وتنجز الواجبات الموكلة إليك باقتدار ونجاح.

برج القوس 

مهنيا: القمر في مواجهة برجك يسبب لك إرباكا وعليك أن تضاعف تركيزك وتنتبه لحقوقك، وأمام العقبات حاول أن تغير نظرتك لتجد حلا. عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

برج الجدي 

مهنيا: القمر في منزل العمل مما يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب. عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة وحضورا أخاذا وتترك أثرا جيدا في النفوس.

برج الدلو 

مهنيا واجتماعيا: الشمس في برجك تساعدك أن تقوم بخيارات جيدة وتحسن التصرف. عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بلمسات حانية ويكون لها وقع رائع على من تحب

برج الحوت 

مهنيا واجتماعيا: عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات ومن المهم أن تتأنى اليوم في ردودك. عاطفيا وعائليا: ما زال القمر في وضع معاكس مما يهدد علاقاتك العاطفية والعائلية، وعليك أن تصبر ليومين.

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم الخميس 10- 2- 2022 برج الحمل برج الثور

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