تذكرتي: التطعيم بلقاح كورونا شرط أساسي لحضور مباراة مصر والسنغال |فيديو

قال أحمد السحار، مشرف أول فريق العمليات بشركة تذكرتي، إنه سيتم الإعلان في منتصف الأسبوع المقبل عن موعد طرح التذاكر والسعر النهائي واليوم كان هناك اجتماع مع المسئولين وستكون على مدار الأيام القادمة.

وأضاف أحمد السحار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه سيتم عمل اجتماع مع المسئولين في كل القطاعات من أجل التجهيز لمباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم.

وتابع أحمد السحار، أن التطعيم بلقاحات كورونا، شرط أساسي للحصول على تذكرة والحضور لمباراة مصر والسنغال، مؤكدا أن هناك اجتماع خلال الأيام القادمة مع الاتحاد المصري لكرة القدم لوضع الرتوش الأخيرة الخاصة بأسعار التذاكر وكل الأمور".

وأشار مشرف أول فريق العمليات بشركة تذكرتي إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع الأمن وشركة برزنتيشن من أجل الخروج بهذه المباراة وسط كرنفال كروي كبير".