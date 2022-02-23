الأهلي يعلن جاهزية بيرسي تاو لموقعة صن داونز

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن مستجدات إصابة بعض لاعبي فريقه قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال عبد الحفيظ عبر المباراة عن جاهزية اللاعبين خلال تصريحاته لقناة “الأهلي”: "بيرسي تاو جاهز للمشاركة والجهاز الفني فضل إراحته وبنسبة 95% سيكون معنا في مباراة صن داونز".

وأتم تصريحاته "هناك صعوبة لمشاركة أيمن أشرف أمام صن داونز، زفضلنا إراحة معلول وعبد المنعم أمام المقاصة".

يواصل بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

ويؤدي بيرسي تاو برنامجًا تأهيليًا قبل خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا.