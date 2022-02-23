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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل مواجهة الليلة.. أرقام محمد صلاح أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

يستضيف ليفربول، نظيره ليدز يونايتد، اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف خلال مشاركته في 3 مباريات ضد ليدز يونايتد بإجمالى 199 دقيقة مشاركة بالدوري الإنجليزي، بمتوسط يتجاوز الهدف في المباراة الواحدة.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك" في شباك ليدز يونايتد مع ليفربول بالمواجهة التى أقيمت فى موسم 2020-2021 ليقود الريدز للفوز بنتيجة 4-3.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، الموسم الحالي، قد انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد حيث سجل محمد صلاح الهدف الأول آنذاك.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يمتلك ليدز يونايتد 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

يسير النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بخطى ثابتة نحو لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مع عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، شكك معظم النقاد والمحللين لمسابقة الدوري الإنجليزي في قدرة محمد صلاح على التتويج بالحذاء الذهبي هذا الموسم، في ظل وجود الدون، وهاري كين مهاجم توتنهام هداف البريميرليج الموسم الماضي.

سريعا ما أثبتت الأيام خطأ النقاد والمحللين، حيث تربع محمد صلاح على عرش هداف الدوري الإنجليزي بعد مرور جولات قليلة من بداية  المسابقة، وظل متمسكا بالصدارة بعد مرور 26 جولة من عمر المسابقة، برصيد 17 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن دييجو جوتا صاحب المركز الثاني.

محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو بفارق 8 أهداف في سباق الحذاء الذهبي، حيث يحتل رونالدو المركز الرابع برصيد 9 أهداف، وباتت فرصة النجم البرتغالي في حصد لقب الهداف صعبة للغاية، في ظل تعزيز صلاح للصدارة من مباراة لآخرى.

أما هاري كين نجم فريق توتنهام فيقدم واحدا من أسوأ مواسمه في الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

محمد صلاح لا يتفوق على رونالدو وهاري كين في تسجيل الأهداف فقط، بل يتفوق عليهما في صناعتها أيضا، حيث صنع النجم المصري 9 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل 3 أهداف لـ كريستيانو رونالدو وهدفين لـ هاري كين.

حالة من التشكيك طالت النجم المصري قبل بداية كل موسم، لكن محمد صلاح نجح في خرس ألسنة منتقديه بأرقامه المذهلة مع نهاية المنافسة، ليبثت أنه أحد أفضل نجوم الدوري الإنجليزي في الألفية الثالثة. 

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