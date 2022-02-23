الثالثة خلال ساعات.. مقتل 4 أشخاص إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية في هاواي

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 أشخاص، في حادثة تحطم مروحية بإحدى الجزر في ولاية هاواي.

وذكرت أن المروحية التابعة للبحرية الأمريكية، تحطمت يوم الثلاثاء، ولم يتم العثور على ناجين، فيما لم يتم الكشف عن أسماء الضحايا، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت المروحية تستخدم من قبل إحدى الشركات لدعم عملية تدريبية للبحرية الأمريكية، حسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن المركز الأمريكي لسلامة النقل قوله إنه يحقق في أسباب تحطم المروحية من نوع سيكورسيكي S-61N.

وتأتي الحادثة بعد ساعات من تحطم مروحيتين تابعتين للحرس الوطني في ولاية يوتا الأمريكية، بسبب عاصفة ثلجية.

وتحطمت المروحيتان من طراز بلاك هوك خلال عملية تجريها قوات الحرس في الولاية، لكن طاقمي المروحيتين "بخير" حسب بيانات الحرس الوطني، الذي أوضح أن "التدريب الكثيف وسرعة الاستجابة ساهمتا بعدم تعرض أحد من الطواقم لأذى".