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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | مقارنة بين توسان وكيا سبورتاج وسيات أتيكا.. زيادة جديدة في أسعار سيتروين C4.. أسعار لادا جرانتا الجديدة

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى العناوين التالية:

 

مقارنة بين سيارة توسان وكيا سبورتاج 2022 في السوق المحلي.. صور

يضم سوق السيارات المصرى ، العديد من الطرازات من مختلف الماركات العالمية ، ولكن يبحث المواطنون على الافضل فى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، التى تمتاز بالعديد من المقاومات ما جعلها فى صدارة قائمة الاكثر مبيعا محليا .

 

مقارنه بين سيات اتيكا و كيا سبورتاج 2022 فى مصر .. صور

يضم سوق السيارات المصري ، العديد من الطرازات من مختلف الماركات العالمية ، ولكن يبحث مؤخرا المواطنين على الافضل فى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، التى تمتاز بالعديد من المقاومات مما جعلتها فى صدارة قائمة الاكثر مبيعا محليا .

 

كل ما تريد معرفته عن المخالفات المرورية في السعودية 2022

أطلقت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية الخدمات الإلكترونية ومن بينها المخالفات المرورية ، التي سهلت على المواطنين أمورهم ووفرت الكثير من الوقت، لسهولة الأمر في استخراج أوراقهم المطلوبة، حيث تتوفر في المملكة العديد من الطرق لـ تسديد المخالفات المرورية مجانا .

 

زيادة جديدة فى أسعار سيتروين C4 بمصر .. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية سيتروين ، داخل السوق المصرى ، عن زيادة سعرية للسيارة طراز C4 موديل 2022 ، والتى تنتمى الى فئة السيارة كروس أوفر بلمسات الـ SUV كوبيه . 

 

تعرف على الأسعار الجديدة لـ لادا جرانتا 2022 في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية لادا فى مصر ، عن طرح السيارة طراز جرانتا موديل 2022 ، منذ فترة داخل السوق المحلى للسيارات ، والتى تأتى ضمن فئة السيارات السيدان المدمجة .

سوق السيارات اخبار السيارات المملكة العربية السعودية السوق المصري موقع صدى البلد

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