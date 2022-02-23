أخبار السيارات | مقارنة بين توسان وكيا سبورتاج وسيات أتيكا.. زيادة جديدة في أسعار سيتروين C4.. أسعار لادا جرانتا الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى العناوين التالية:

يضم سوق السيارات المصرى ، العديد من الطرازات من مختلف الماركات العالمية ، ولكن يبحث المواطنون على الافضل فى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، التى تمتاز بالعديد من المقاومات ما جعلها فى صدارة قائمة الاكثر مبيعا محليا .

يضم سوق السيارات المصري ، العديد من الطرازات من مختلف الماركات العالمية ، ولكن يبحث مؤخرا المواطنين على الافضل فى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، التى تمتاز بالعديد من المقاومات مما جعلتها فى صدارة قائمة الاكثر مبيعا محليا .

أطلقت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية الخدمات الإلكترونية ومن بينها المخالفات المرورية ، التي سهلت على المواطنين أمورهم ووفرت الكثير من الوقت، لسهولة الأمر في استخراج أوراقهم المطلوبة، حيث تتوفر في المملكة العديد من الطرق لـ تسديد المخالفات المرورية مجانا .

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية سيتروين ، داخل السوق المصرى ، عن زيادة سعرية للسيارة طراز C4 موديل 2022 ، والتى تنتمى الى فئة السيارة كروس أوفر بلمسات الـ SUV كوبيه .

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية لادا فى مصر ، عن طرح السيارة طراز جرانتا موديل 2022 ، منذ فترة داخل السوق المحلى للسيارات ، والتى تأتى ضمن فئة السيارات السيدان المدمجة .