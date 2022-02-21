سوق المستعمل.. أسعار ومواصفات السيارة شيفرولية لانوس معشوقة الجماهير

هناك العديد من السيارات من مختلف العلامات التجارية داخل السوق المصرى للسيارات ، ولكن هناك بعض هذه السيارات لها طابع خاص فى اذهان الشعب المصرى ، بسبب العديد من المزايا التى توفرها لهم ، والتى تاتى اهمها الاعتمادية ، والاقتصادية فى استهلاك الوقود .

السيارة شيفروليه لانوس

ومن بين السيارات التى يضعها المواطن المصرى ، فى مكانة خاصة ، تاتى السيارة شيفروليه لانوس معشوقة الجماهير ، والتى بدأ طرحها فى السوق المصرى منذ عام 2001 وحتى يومنا هذا .

السيارة شيفروليه لانوس

ولكن تعود قصة هذه السيارة ، عندما كانت تابعة لشركة دايو الكورية الجنوبية ، والتى حققت نجاحات كبيرة فى العديد من الاسواق العالمية بما فيهم المصرية ، محققة نسب مبيعات عالية ، وبعد كل ذلك قررت شركة شيفرولية الامريكية شراء هذا الطراز ، مع الاستمرار فى صنعه بنفس المواصفات ولكن تحت علامة الاخيرة .

السيارة شيفروليه لانوس

ومن المعروف ان السيارة شيفروليه لانوس ، تاتى ابعادها الخارجية ، بطول 4237مم ، و عرض : 1678 مم ، و ارتفاع 1432 مم ، اما الوزن الكلى للسيارة فياتى 1010 كم ، و سعة خزان الوقود 45 لتر ، و سعة الحقيبة الخلفية تصل الى 322 لتر .

السيارة شيفروليه لانوس

وتستمد السيارة شيفروليه لانوس ، قوتها من محرك سعة 1500سي سي يولد قدرة حصانية تبلغ 86 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة بنظام حقن متعدد النقاط . حقن إلكتروني ، و ناقل حركة مكون من 5 سرعات يدوي ، و تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 الى 100 فى زمن قدره 5.12 ثانية فقط .

وياتى التصميم الداخلى والخارجى للسيارة بسيط للغاية ومتناسق ، وغير معقد نهائيا ، بالاضافة الى توافر قطع غيرار السيارة فى جميع الاسواق الخاصة بقطع الغيار ، لذلك يعتممد عليها الكثير من ابناء الشعب المصرى .

السيارة شيفروليه لانوس

وتضم السيارة شيفروليه لانوس ، العديد من وسائل الامان والحماية للسائق ، والتى تاتى من بينها الوسائد الهوائية واحزمة الامان والفرامل العادية ولكنها تتميز بقوتها العالية .

اما عن اسعار السيارة شيفروليه لانوس داخل السوق المصرى المحلى ، فهى تتراوح ما بين 70 الف جنيه الى 100 الف جنيه على حسب الحالة الخاصة بالسيارة والموديل .