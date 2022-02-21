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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. أسعار ومواصفات السيارة شيفرولية لانوس معشوقة الجماهير

السيارة شيفروليه
السيارة شيفروليه لانوس

هناك العديد من السيارات من مختلف العلامات التجارية داخل السوق المصرى للسيارات ، ولكن هناك بعض هذه السيارات لها طابع خاص فى اذهان الشعب المصرى ، بسبب العديد من المزايا التى توفرها لهم ، والتى تاتى اهمها الاعتمادية ، والاقتصادية فى استهلاك الوقود .

السيارة شيفروليه لانوس

ومن بين السيارات التى يضعها المواطن المصرى ، فى مكانة خاصة ، تاتى السيارة شيفروليه لانوس معشوقة الجماهير ، والتى بدأ طرحها فى السوق المصرى منذ عام 2001 وحتى يومنا هذا .

السيارة شيفروليه لانوس

ولكن تعود قصة هذه السيارة  ، عندما كانت تابعة لشركة دايو الكورية الجنوبية ، والتى حققت نجاحات كبيرة فى العديد من الاسواق العالمية بما فيهم المصرية ، محققة نسب مبيعات عالية ، وبعد كل ذلك قررت شركة شيفرولية الامريكية شراء هذا الطراز ، مع الاستمرار فى صنعه بنفس المواصفات ولكن تحت علامة الاخيرة .

السيارة شيفروليه لانوس

ومن المعروف ان السيارة شيفروليه لانوس ، تاتى ابعادها الخارجية  ، بطول 4237مم ، و عرض : 1678 مم ، و ارتفاع 1432 مم ، اما الوزن الكلى للسيارة فياتى 1010 كم ، و سعة خزان الوقود 45 لتر ، و سعة الحقيبة الخلفية تصل الى 322 لتر .

السيارة شيفروليه لانوس

وتستمد السيارة شيفروليه لانوس ، قوتها من محرك سعة 1500سي سي يولد قدرة حصانية تبلغ 86 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة بنظام حقن متعدد النقاط . حقن إلكتروني ، و ناقل حركة مكون من 5 سرعات يدوي ، و تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 الى 100 فى زمن قدره 5.12 ثانية فقط .

 

وياتى التصميم الداخلى والخارجى للسيارة بسيط للغاية ومتناسق ، وغير معقد نهائيا ، بالاضافة الى توافر قطع غيرار السيارة فى جميع الاسواق الخاصة بقطع الغيار ، لذلك يعتممد عليها الكثير من ابناء الشعب المصرى .

السيارة شيفروليه لانوس

وتضم السيارة شيفروليه لانوس ، العديد من وسائل الامان والحماية للسائق ، والتى تاتى من بينها الوسائد الهوائية واحزمة الامان والفرامل العادية ولكنها تتميز بقوتها العالية .

 

اما عن اسعار السيارة شيفروليه لانوس داخل السوق المصرى المحلى ، فهى تتراوح ما بين 70 الف جنيه الى 100 الف جنيه على حسب الحالة الخاصة بالسيارة والموديل .

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