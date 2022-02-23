تعرف على الأسعار الجديدة لـ لادا جرانتا 2022 في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية لادا فى مصر ، عن طرح السيارة طراز جرانتا موديل 2022 ، منذ فترة داخل السوق المحلى للسيارات ، والتى تأتى ضمن فئة السيارات السيدان المدمجة .

لادا جرانتا موديل 2022

وأوضح وكيل لادا داخل السوق المحلى ان السيارة طراز جرانتا موديل 2022 ، تم طرحا بالسوق المصرى عبر ثلاث فئات سعرية وتجهيزية مختلفة ، والتى حققت نسب مبيعات كبيرة ، بضل دخولها مبادرة الإحلال والتجديد .

لادا جرانتا موديل 2022

وتأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، بأبعاد خارجية بطول 4.268 مم و العرض 1700 مم وقاعدة العجلات بطول 2.476 مم وارتفاع 1500 مم .

لادا جرانتا موديل 2022

أما قوة السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، فتاتى من خلال محركين ، اولهما محرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة وعزم دوران 145 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة مع مطابقة لمعايير اليورو 5 ، اما المحرك الثانى فياتى أوتوماتيك بقوة 98 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة ونفس عزم الدوران 145 نيوتن متر.

لادا جرانتا موديل 2022

وتضم السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، عدد من الكمالايات والتجهيزات الداخلية والخارجية ، اهمها وحدة التحكم المركزية بمنتصف السيارة ، و مقعد سائق قابل للتعديل وفتح وغلق المقبض الخارجي للشنطة الخلفية الكهربائية ومساند رأس بهندسة ذكية ، و شكل خارجي مدمج ومساحة داخلية مريحة مناسبة للأسرة مع تحقيق الاستهلاك المثالي للوقود ، و تصميم جديد للوحة القيادة واضاءة بيضاء اللون وتصميم جديد للمقاعد المريحة .

وتاتى السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، بالعديد من وسائل الأمان ، تضم أحزمة أمان ثلاثية نقاط التثبيت ، و ايرباج أمامي للسائق والراكب ، و تثبيت كراسي الاطفال في الخلف ، و نظام أمان للأطفال في الخلف ، و انذار السرقة ، و ايموبليزر .

لادا جرانتا موديل 2022

اما عن أسعار لادا جرانتا 2022

- الفئة الاولى e1 بسعر 168 الف جنيه

- الفئة الثانية e1 أوتوماتيك بسعر 194 الف جنيه

- الفئة الثالثة e2 بسعر 204 الف جنيه