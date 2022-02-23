عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ لادا جرانتا 2022 في مصر

لادا جرانتا موديل
لادا جرانتا موديل 2022

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية لادا فى مصر ، عن طرح السيارة طراز جرانتا موديل 2022 ، منذ فترة داخل السوق المحلى للسيارات ، والتى تأتى ضمن فئة السيارات السيدان المدمجة .

لادا جرانتا موديل 2022

وأوضح وكيل لادا داخل السوق المحلى ان السيارة طراز جرانتا موديل 2022 ، تم طرحا بالسوق المصرى عبر ثلاث فئات سعرية وتجهيزية مختلفة ، والتى حققت نسب مبيعات كبيرة ، بضل دخولها مبادرة الإحلال والتجديد .

لادا جرانتا موديل 2022

وتأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، بأبعاد خارجية بطول 4.268 مم و العرض 1700 مم وقاعدة العجلات بطول 2.476 مم وارتفاع 1500 مم .

لادا جرانتا موديل 2022

أما قوة السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، فتاتى من خلال محركين ، اولهما محرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة وعزم دوران 145 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة مع مطابقة لمعايير اليورو 5 ، اما المحرك الثانى فياتى أوتوماتيك بقوة 98 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة ونفس عزم الدوران 145 نيوتن متر. 

لادا جرانتا موديل 2022

وتضم السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، عدد من الكمالايات والتجهيزات الداخلية والخارجية ، اهمها وحدة التحكم المركزية بمنتصف السيارة ، و مقعد سائق قابل للتعديل وفتح وغلق المقبض الخارجي للشنطة الخلفية الكهربائية ومساند رأس بهندسة ذكية ، و شكل خارجي مدمج ومساحة داخلية مريحة مناسبة للأسرة مع تحقيق الاستهلاك المثالي للوقود ، و تصميم جديد للوحة القيادة واضاءة بيضاء اللون وتصميم جديد للمقاعد المريحة .

 

وتاتى السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، بالعديد من وسائل الأمان ، تضم أحزمة أمان ثلاثية نقاط التثبيت ، و ايرباج أمامي للسائق والراكب ، و تثبيت كراسي الاطفال في الخلف ، و نظام أمان للأطفال في الخلف ، و انذار السرقة ، و ايموبليزر .

لادا جرانتا موديل 2022

اما عن أسعار لادا جرانتا 2022

- الفئة الاولى e1 بسعر 168 الف جنيه 

- الفئة الثانية e1 أوتوماتيك بسعر 194 الف جنيه

- الفئة الثالثة e2 بسعر 204 الف جنيه

لادا جرانتا موديل 2022 لادا جرانتا موديل 2022 لادا جرانتا السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

أبكى رواد السوشيال ميديا|حكاية الدكتور محمد ممدوح تنبأ بموته قبل ٢٢ يوما

حالة اكتئاب وموس حلاقة.. تفاصيل محاولة ذبح حلاق وسط الشارع بالهرم

تحرك عسكري ضخم للجيش الروسي علي حدود أوكرانيا

موضوعات متعلقة

مقارنه بين سيات اتيكا و كيا سبورتاج 2022 فى مصر .. صور

كل ما تريد معرفته عن المخالفات المرورية في السعودية 2022

مقارنة بين سيارة توسان وكيا سبورتاج 2022 في السوق المحلي.. صور

لأول مرة.. رادارات صوتية في نيويورك وباريس لتغريم السيارات الصاخبة

سوق المستعمل.. أسعار ومواصفات السيارة شيفرولية لانوس معشوقة الجماهير

لأول مرة في التاريخ.. ميشلان العالمية تنتج إطارات أيرلس بدون هواء للاستخدام اليومي

القائمة الكاملة لأسعار شيفروليه 2022 في الكويت

الأفضل للسيدات.. جيب رانجلر 4XE تفوز بجائزة سيارة العام 2022

ترشيحاتنا

عائلة علاء ولي الدين تحسم الجدل حول أسباب نقل جثمانه وعدم تحلله بعد 19 عاما|فيديو

ردًا على أبو جبل.. الزمالك يعد جنش بالمشاركة أساسيًا لتحفيزه للعودة

وزير خارجية أوكرانيا : حرب بوتين مُفتعلة وغير مبررة |فيديو

عودة عبد الله السعيد.. تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

المدير التنفيذي للأهلي يكشف سبب نقل مباراة صن داونز إلى ستاد القاهرة

تعرف على الأسعار الجديدة لـ لادا جرانتا 2022 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

فيديو

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ