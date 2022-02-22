زيادة جديدة فى أسعار سيتروين C4 بمصر .. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية سيتروين ، داخل السوق المصرى ، عن زيادة سعرية للسيارة طراز C4 موديل 2022 ، والتى تنتمى الى فئة السيارة كروس أوفر بلمسات الـ SUV كوبيه .

سيتروين C4 موديل 2022

وأوضح وكيل سيتروين فى مصر ان السيارة السعرية التى تم تطبيها على طراز C4 موديل 2022 ، تقدر بـ 5000 جنيه ، على جميع الفئات الأربع المطروحة للسيارة داخل السوق المحلى.

ومن المعروف ان السيارة سيتروين C4 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1200 سي سي تيربو 3 سلندر بقوة 155 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر، وتنقل القوة للعجلات بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات.

سيتروين C4 موديل 2022

كما تتسارع السيارة سيتروين C4 موديل 2022 من صفر الي 100 كم في الساعة في 8.2 ثانية .

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة سيتروين C4 موديل 2022، بطول السيارة 4.36 متر والعرض 1.83 متر والارتفاع 1.53 متر وقاعدة العجلات 2.6 متر مع حقيبة خلفية 380 لتر.

وتضم السيارة سيتروين C4 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية ، من بينها فرامل ABS وEBD والتحكم الالكتروني في الثبات مع 6 ايرباج ورصد البقع العمياء في المرايا والحفاظ على مسار السيارة وتثبيت السرعة القابل للتكيف وكاميرا 360 درجة مع حساسات ركن في الامام والخلف.

سيتروين C4 موديل 2022

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة سيتروين C4 موديل 2022 ، شاشة عدادات وشاشة رأسية وتكييف ثنائي المناطق وتوفر التبريد والتسخين في مقاعد السيارة مع المساج وشاشة 10 بوصة كبيرة ملونة والتكامل مع أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

أما الشكل الخارجى للسيارة سيتروين C4 موديل 2022 ، فيضم مصابيح أمامية ليد وخلفية ليد ، و عجلات 16 أو 18 بوصة ، و تأتي بسبعة ألوان خارجية و4 ألوان داخلية.

سيتروين C4 موديل 2022

أما عن أسعار سيتروين C4 موديل 2022

- الفئة الأولى فيل بسعر 414.900 ألف جنيه بدلاً من 409.900 ألف جنيه.

- الفئة الثانية فيل كابينة فرش أزرق بسعر 419.900 ألف جنيه بدلاً من 414.900 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة شاين بسعر 464.900 ألف جنيه بدلاً من 459.900 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة شاين كابينة فرش أحمر بسعر 469.900 ألف جنيه بدلاً من 464.900 ألف جنيه.