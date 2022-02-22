عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة فى أسعار سيتروين C4 بمصر .. تفاصيل

سيتروين C4 موديل
سيتروين C4 موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية سيتروين ، داخل السوق المصرى ، عن زيادة سعرية للسيارة طراز C4 موديل 2022 ، والتى تنتمى الى فئة السيارة كروس أوفر بلمسات الـ SUV كوبيه . 

سيتروين C4 موديل 2022

وأوضح وكيل سيتروين فى مصر ان السيارة السعرية التى تم تطبيها على طراز C4 موديل 2022 ، تقدر بـ 5000 جنيه ، على جميع الفئات الأربع المطروحة للسيارة داخل السوق المحلى. 

 

ومن المعروف ان السيارة سيتروين C4 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1200 سي سي تيربو 3 سلندر بقوة 155 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر، وتنقل القوة للعجلات بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات. 

سيتروين C4 موديل 2022

كما تتسارع السيارة سيتروين C4 موديل 2022 من صفر الي 100 كم في الساعة في 8.2 ثانية .

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة سيتروين C4 موديل 2022، بطول السيارة 4.36 متر والعرض 1.83 متر والارتفاع 1.53 متر وقاعدة العجلات 2.6 متر مع حقيبة خلفية 380 لتر.

 

وتضم السيارة سيتروين C4 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية  ، من بينها فرامل ABS وEBD والتحكم الالكتروني في الثبات مع 6 ايرباج ورصد البقع العمياء في المرايا والحفاظ على مسار السيارة وتثبيت السرعة القابل للتكيف وكاميرا 360 درجة مع حساسات ركن في الامام والخلف. 

سيتروين C4 موديل 2022

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة سيتروين C4 موديل 2022 ، شاشة عدادات وشاشة رأسية وتكييف ثنائي المناطق وتوفر التبريد والتسخين في مقاعد السيارة مع المساج وشاشة 10 بوصة كبيرة ملونة والتكامل مع أندرويد أوتو وأبل كار بلاي. 

 

أما الشكل الخارجى للسيارة سيتروين C4 موديل 2022 ، فيضم مصابيح أمامية ليد وخلفية ليد ، و عجلات 16 أو 18 بوصة ، و تأتي بسبعة ألوان خارجية و4 ألوان داخلية.

سيتروين C4 موديل 2022

أما عن أسعار سيتروين C4 موديل 2022

- الفئة الأولى فيل بسعر 414.900 ألف جنيه بدلاً من 409.900 ألف جنيه.

- الفئة الثانية فيل كابينة فرش أزرق بسعر 419.900 ألف جنيه بدلاً من 414.900 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة شاين بسعر 464.900 ألف جنيه بدلاً من 459.900 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة شاين كابينة فرش أحمر بسعر 469.900 ألف جنيه بدلاً من 464.900 ألف جنيه.

سيتروين السوق المصري C4 موديل 2022 SUV سيتروين C4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

أبكى رواد السوشيال ميديا|حكاية الدكتور محمد ممدوح تنبأ بموته قبل ٢٢ يوما

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

تحرك عسكري ضخم للجيش الروسي علي حدود أوكرانيا

حالة اكتئاب وموس حلاقة.. تفاصيل محاولة ذبح حلاق وسط الشارع بالهرم

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

موعد ظهور محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

موضوعات متعلقة

مقارنه بين سيات اتيكا و كيا سبورتاج 2022 فى مصر .. صور

كل ما تريد معرفته عن المخالفات المرورية في السعودية 2022

مقارنة بين سيارة توسان وكيا سبورتاج 2022 في السوق المحلي.. صور

لأول مرة.. رادارات صوتية في نيويورك وباريس لتغريم السيارات الصاخبة

سوق المستعمل.. أسعار ومواصفات السيارة شيفرولية لانوس معشوقة الجماهير

لأول مرة في التاريخ.. ميشلان العالمية تنتج إطارات أيرلس بدون هواء للاستخدام اليومي

القائمة الكاملة لأسعار شيفروليه 2022 في الكويت

الأفضل للسيدات.. جيب رانجلر 4XE تفوز بجائزة سيارة العام 2022

ترشيحاتنا

الضويني: تاريخ كليات الطب أثبت أن الأزهر متفرد في فهم رسالة الإسلام

ردا علي قرارات روسيا.. تحرك عسكري عاجل للجيش الأمريكي في البلطيق

أبو العينين يهنئ خادم الحرمين وولي العهد والسفير السعودي بذكرى يوم التأسيس

زيادة جديدة فى أسعار سيتروين C4 بمصر .. تفاصيل

نصاب يستولى على أموال راغبى السفر للخارج .. تعرف على العقوبة القانونية

كيفية نقل الصور من هاتف آيفون إلى آخر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

فيديو

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

فيديو جراف.. عصابة الرمال البيضاء .. تفاصيل أكبر شبكة نصب على المواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ