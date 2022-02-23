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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

داليا أيمن عن قانون الإيجار القديم: «الناس خايفة منه عشان اتفسر غلط»|فيديو

الإعلامية داليا أيمن
الإعلامية داليا أيمن

قالت الإعلامية داليا أيمن خلال تقديمها لبرنامج "صباح البلد" والمُذاع على فضائية "صدى البلد": "قانون الإيجار القديم كان في ناس كتير خايفة منه لأن مكنش عندهم تفسير له أو معلومات توضحه"، متابعة أنه بالأمس تم عقد جلسة هامة في مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، حيث وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني".

 

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتم تمرير قانون الإيجار القديم للغرض السكني، إلا عندما يحقق مصلحة الجميع، قائلًا: النواب يملكون الضمير الاجتماعي اليقظ، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

وأكد أنه سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع الرأي العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.

وأعلن رئيس البرلمان، أنه سيكون هناك مشروع قانون متوازن للإيجار القديم السكني بين الأشخاص الطبيعيين.

وتابع: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، ولن نجور على أحد، ولن نسمح بذلك.

 

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