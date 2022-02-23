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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهجرة غير الشرعية.. على مائدة اجتماع «شكري» بوزير الخارجية المجري.. اليوم

شكري ونظيره المجري
شكري ونظيره المجري

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم  الأربعاء، بمقر الوزارة في القاهرة، وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو؛ لعقد جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المرجح أن تتناول المباحثات بين الوزيرين أيضا التشاور حول ملفات الهجرة غير الشرعية والطاقة، والموضوعات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقاء سابق جمع الوزيرين، أكد سيارتو أن وقف عمليات الهجرة غير الشرعية تتطلب حلفاء خارجيين مثل مصر التى تمثل "شريكا مهما للغاية"، وأن بلاده ستواصل الاعتماد عليها فى المستقبل بخصوص هذه القضية.

ونقلت صحيفة "هنجاري توداي" المجرية عن سيارتو تصريحاته عقب محادثات مع نظرائه في دول تجمع "فيشجراد" مع الوزير شكري في بودابست، أن دول التجمع تعاونت وأحبطت خططا لإدخال أعداد من المهاجرين إلى أوروبا.

وأوضح أن البلدين لا يزالا في حاجة إلى تعاون وثيق.

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