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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

برلمان الشباب يستمع لـ كيفية تعزير اليقين والإيمان بـ الأزهر للفتوى الإلكترونية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمقر مشيخة الأزهر الشريف وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة الفيوم، والتابع لوزارة الشباب والرياضة.

نور فكرك 

ويعد هذا الفوج السادس والعشرين ضمن أفواج برلمان الطلائع والشباب التي زارت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك»، والتي أعلن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تدشينها مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم الميداني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتورمحمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والدكتورأشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.

وحاضر خلال اليوم التدريبي الشيخ يوسف محمد، والشيخ أحمد عادل، والشيخ محمود السيد، والشيخ محمد سمير - أعضاء الفتوى بمركز العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتحدث المحاضرون خلال اليوم التدريبي عن العديد من المفاهيم، أهمها: الغاية من خلق الإنسان، وكيفية تعزير اليقين والإيمان، وأهم حيل المشككين في الدين وكيفية مواجهتها بعلم وإيمان ووعي.

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كما تحدثوا عن اهتمام الإسلام بمعاملات الإنسان، وحسن تواصله، وكيفية تحقيق الذكاء الاجتماعي؟! وتوازن الإنسان في علاقاته وبين واجباته؟! وأهم مهارات الذكاء الاجتماعي، ومظاهره وسماته، مع ضرب أمثلة واقعية لعلماء وملهمين برعوا في الذكاء والاجتماعي وحسن التواصل.

واستمع المحاضرون للشباب وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم، كما عُقد نشاط تفاعلي وتنافسي بين أعضاء البرلمان حصّلوا من خلاله استفادات فكرية ودينية وإبداعية.

واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك» تأتي ضمن المشاريع الجديدة التي دُشنت بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة؛ بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.

هذا وقد عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كافة محافظات مصر وربوعها شملت الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.

وشهدت هذه اللقاءات تواجدًا كثيفًا من كافة الأعمار، بلغ عددها 46,000 لقاء، واستفاد منها ما يقرب 3,9 مليون مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.

 

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