عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر للفتوى:التشكيك في عدالة صحابة النبي جُرم محرم..والإسراء والمعراج ثابتة بنص القرآن والسنة

صدى البلد

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إن مُعجزة الإسراء_والمعراج من مُعجزات سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المُتواترة، الثَّابتة بنصِّ القرآن الكريم في سُورتي «الإسراء» و«النَّجم»، وبأحاديث السُّنة النَّبوية المُطهّرة في الصّحيحين والسُّنن والمسانيد  ودواوين ومصنَّفات السُّنة، والتي انعقد على ثبوت أدلّتها ووقوع أحداثها إجماعُ المُسلمين في كلِّ العُصور، بما لا يَدع مجالًا لتشكيك طاعِن، أو تحريف مُرجِف.

وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية، أن مُحاولات الطّعن البائسةِ في صحابةِ سيّدنا رسولِ الله (صلى الله عليه وسلم) والتشكيك في عدالتهم بعبارات لا تليق بمقام خير جيلٍ من هذه الأمّة؛ جُرم محرَّمٌ، وجَرْأةٌ مُستهجَنَة ومرفوضة، ودَرْبٌ من التّجاوز البغِيضِ والمُستنكر، لدى أمّةٍ مهما بلغ التقصير بأفرادها، إلا أنّهم لا يقبلون المساس بجناب سيّدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا أصحابه، الذين قال الله عنهم في كتابه: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. [التوبة: 100]، وفي هذه الآية تزكيةٌ للصّحابة رضوان الله عليهم، وتعديلٌ لهم، وثناءٌ من الله عليهم؛ ولهذا فإنّ توقيرهم من أصول الإيمان.

وأكد مركز الأزهر للفتوى  كلُّ ما ورد في القُرآن الكريم وسنّة سيّدنا النّبي (صلى الله عليه وسلم) الثّابتة من المُسلّمات التي لا يُقبل الخوض فيها مُطلقًا، ولا يُقبل تفصيل أحكامها وبيان فِقهها من غير المُتخصّصين؛ سيّما إذا كانوا من مُروجِي الأفكار والتَّوجُّهات المُتطرّفة، التي تفتعل الأزمات، وتُثير الفِتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمِهنيّة والمِصداقيّة، وتستثمر الأحداث والمُناسبات في النَّيل من المُقدَّسات الدّينيّة، والطّعن في الثّوابت الإسلاميّة بصورة مُتكرِّرة مُمنهجة.

رحلة الإسراء والمعراج بالروح أم الجسد 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المعجزة حدثت قطعًا لأن القرآن أخبرنا بذلك ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال؛ فقال عز وجل: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1]، وقد اتفق جمهور العلماء على أن الإسراء حدث بالروح والجسد؛ لأن القرآن صرَّح به؛ لقوله تعالى: ﴿بِعَبْدِهِ﴾ والعبد لا يطلق إلا على الروح والجسد.

وأكد أن جمهور العلماء من المحققين على أن المعراج وقع بالجسد والروح يقظة في ليلة واحدة، وما يراه البعض من أن المعراج كان بالروح فقط أو رؤيا منامية فإن هذا الرأي لا يعوَّل عليه؛ لأن الله عز وجل قادرٌ على أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه كما أسرى به بجسده وروحه، وتعجُّب العرب وقتها دليل على القيام بالرحلة روحًا وجسدًا؛ فلو كانت رؤية منامية ما كانت تستحق التعجب منهم.

وتابع مفتي الجمهورية: “أما إنكار البعض لحدوث رحلة الإسراء والمعراج بسبب تعارضها مع القدرة البشرية فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه قام بهذه الرحلة بنفسه دون العناية الإلهية، بل الرحلة بأكملها بتوفيق الله وفضله وهو الذي أسرى بعبده، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لقد سريت، وهذا الإعجاز الحاصل في الرحلة لا يتعارض مع قدرة الله عز وجل، فضلًا عن أن غرابة وصف الرحلة منتفٍ وخاصة بمقاييسنا المعاصرة، بل حدثت أمور تشبه المعجزات كاختراع الفاكس منذ عقود طويلة والذي تمكن من نقل أوراق وصور إلى أي مكان في العالم فضلًا عن ظهور الإنترنت والفضاء الإلكتروني منذ عدة سنوات”.

 

الاسرء والمعراج معجزة الاسراء والمعرج مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

بسبب سرعة الرياح .. مصرع طفلتين سقط عليهن سور من أعلى منزل بأسيوط

التعليم تنفي رفع الغياب في الترم الثاني وتتمسك بإنضباط الطلاب والمعلمين بالمدارس

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

ترشيحاتنا

عباس شومان :الإسراء والمعراج حقيقة رغم أنف الجهلاء

بوتين خدع الجميع وبيده عناصر الغزو الناجح..الطريق لكييف ممهد والعلم الزائف الأقرب للتنفيذ

وزير النقل: خطة لتنفيذ القطار الكهربائى من دمياط للمنصورة الجديدة مرورا بجمصة

النقل تطلق المرحلة الثانية لمشروع نقل الركاب بمحافظة الدقهلية بـ88 سيارة جديدة..صور

الاهلي يواجه المصري السلومي في كأس مصر

انتظام حركة الطيران في مطار القاهرة دون التأثر بالطقس السيئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

بعد تصدرها التريند بمسلسل أبو العروسة .. كارولين عزمي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ