عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمو بيكا لنقابة الموسيقيين: عندى ملايين بيسمعوني وفي ضهري لأني مظلوم

حمو بيكا
حمو بيكا

قامت الإعلامية إنجي أنور باستضافة كل من حمو بيكا مطرب المهرجانات الشعبية، وطارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية على الهواء .

 

وطالب حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، جمهوره بالوقوف خلفه في أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، مشددا على أنه  يمتلك شعبية كبيرة من الجماهير تقدر الفن الذي يقدمه.


وأضاف حمو بيكا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، "عندي ملايين من المتابعين بيسمعوني في كل مكان".


وعلق حمو بيكا على منعه من الغناء من قبل الموسيقيين قائلا: "أنا مظلوم،وربنا هيجبلي حقي".

وناشد مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا المسؤولين بتقديره والوقوف بجانبه والسماح له بعودته للغناء مرة أخرى.


وفي السياق ذاته رد طارق مرتضي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أزمة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعد تصريحاته حول الفساد الذي يتعرض له من قبل النقابة خلال الفترة الماضية، مطالبا الأخير برفع دعوى قضائية للنائب العام ضد النقابة.

وضرب طارق مرتضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء،حمو فشل في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، متسائلاً هل من المعقول دخول طالب كلية الهندسة، بعد رسوبه في مرحلة الثانوية العامة".

ووجه طارق مرتضي رسالة " مابينا النيابة ونثق في القضاء المصري، ومايحدث من مطربي المهرجانات الشعبية هراء واسفاف ومحدش فشل  هيغني رغم أنف الجميع ".

وأوضح المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية،أن هناك هجمة شرسة من مطربي ومؤدى المهرجانات الشعبية في  تدمير ثقافة المجتمع، بسبب الأغاني الهابطة التى تحتوى على ألفاظ بذيئة".


وأضاف حمو بيكا قام بالغناء أمام لجنة مكونة من نقابة المهن الموسيقية وسقط، فكيف يمكن تسليمه كارنيه للغناء موثق من النقابة". 

وكان مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته وأزمته الصحية، الجمعة الماضي، بعد عرض حلقته بمشاركة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ببرنامج "كلام الناس".

انجي انور حمو بيكا طارق مرتضى المهن الموسيقية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

الطيار وليد مراد في حوار خاص لـ صدى البلد: التدريب بالنسبة لنا خط أحمر.. ويحسب للرئيس السيسي أنه لم يستغني عن أي طيار خلال أزمة كورونا

حالة الطقس حتى الجمعة: رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء |فيديو

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

موضوعات متعلقة

"المهن الموسيقية" عن حمو بيكا: مينفعش طالب سقط في الثانوية العامة يدخل هندسة

ترشيحاتنا

بعد قرار الحكومة.. برلمانية تقدم مشروع قانون جديد لضبط دور الصيدلي

مش تمام .. فيديوهات تستفز تامر أمين على الهواء |شاهد

بعد زيارة الكلية الحربية.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يعطي دفعة لأولاده |فيديو

بعد لوجانسك.. الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بالأسلحة الثقيلة

التنين على خطى الدب.. هل يلهم صراع روسيا وأوكرانيا الصين في نزاعها مع تايوان؟

بعد معجون الأسنان الذهبي.. فنانون سخروا من محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ