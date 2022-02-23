حمو بيكا لنقابة الموسيقيين: عندى ملايين بيسمعوني وفي ضهري لأني مظلوم

قامت الإعلامية إنجي أنور باستضافة كل من حمو بيكا مطرب المهرجانات الشعبية، وطارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية على الهواء .

وطالب حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، جمهوره بالوقوف خلفه في أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، مشددا على أنه يمتلك شعبية كبيرة من الجماهير تقدر الفن الذي يقدمه.



وأضاف حمو بيكا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، "عندي ملايين من المتابعين بيسمعوني في كل مكان".



وعلق حمو بيكا على منعه من الغناء من قبل الموسيقيين قائلا: "أنا مظلوم،وربنا هيجبلي حقي".

وناشد مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا المسؤولين بتقديره والوقوف بجانبه والسماح له بعودته للغناء مرة أخرى.



وفي السياق ذاته رد طارق مرتضي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أزمة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعد تصريحاته حول الفساد الذي يتعرض له من قبل النقابة خلال الفترة الماضية، مطالبا الأخير برفع دعوى قضائية للنائب العام ضد النقابة.

وضرب طارق مرتضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء،حمو فشل في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، متسائلاً هل من المعقول دخول طالب كلية الهندسة، بعد رسوبه في مرحلة الثانوية العامة".

ووجه طارق مرتضي رسالة " مابينا النيابة ونثق في القضاء المصري، ومايحدث من مطربي المهرجانات الشعبية هراء واسفاف ومحدش فشل هيغني رغم أنف الجميع ".

وأوضح المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية،أن هناك هجمة شرسة من مطربي ومؤدى المهرجانات الشعبية في تدمير ثقافة المجتمع، بسبب الأغاني الهابطة التى تحتوى على ألفاظ بذيئة".



وأضاف حمو بيكا قام بالغناء أمام لجنة مكونة من نقابة المهن الموسيقية وسقط، فكيف يمكن تسليمه كارنيه للغناء موثق من النقابة".

وكان مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته وأزمته الصحية، الجمعة الماضي، بعد عرض حلقته بمشاركة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ببرنامج "كلام الناس".