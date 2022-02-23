قنصوة: جامعة الإسكندرية دائما عون لأبنائها الموهوبين أساتذة وطلابا

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، دعم إدارة الجامعة لشبابها المتميزين من أعضاء هيئة التدريس، مشيداً بالتمثيل المشرف لهم فى مختلف المجالات على كافة الأصعدة المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الفنانة نورهان محمد المهدى، المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة، وتكريمها بمناسبة فوزها بجائزة ليوناردو دافنشي الدولية.

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وأكد قنصوة أن إدارة الجامعة ستكون دائما عونا لأبنائها الموهوبين والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فهم أساس المستقبل وحاملو شعلته نحو تقدم بلادنا وازدهارها.



ومن جانبها أعربت الأستاذة نورهان المهدي عن كامل الشكر والتقدير لتكريم رئيس الجامعة والدعم والتشجيع المستمر للموهوبين فى كافة المجالات العلمية والفنية والرياضية، وأشارت المهدي خلال لقاء التكريم أن العمل الفني الفائز لها يحمل عنوان"فعل آدم"(Adam's action)، واعتمدت فى معالجتها للعمل على الأسلوب الرمزي حيث استخدمت بعض العناصر ذات المدلول التشكيلي، وقامت الفكرة علي فلسفة المواجهة بين "حقيقة الموت والرغبة فى الحياة".