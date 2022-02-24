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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"حبس سنتين وغرامة".. عضو مجلس نقابة الصيادلة يوضح طرق معرفة الدواء السليم.. فيديو

الدواء
الدواء

قال الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة ، إن سوق الأدوية خلال الفترات الماضية شهد فترة وهذا بسبب بيع الدوية أون لاين وعلي مواقع السوشيال ميديا ، إن خطوة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مليون جنية لكل من فتح صيدلية بدون ترخيص أولي في ضبط سوق الدواء .

واضاف عطا الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الدواء السليم الذى يمكن للمريض أن يستخدمه دون أي مشكلة يجب أن يمر بثلاث خطوات الأولي تسجيل الدواء في وزارة الصحة المصرية أو هيئة الدواء وان يتم تداوله داخل المؤسسات الدوائية " الصيدليات " وان يصرف الدواء من قبل صيدلي.

واوضح عطا الله ، إنه لا يجوز بيع الأدوية عن طريق الأنترنت ونحتاج إلي مزيد من الخطوات لضبط سوق الدواء  مؤكدا أن غرامة مزاولة المهنة بدون ترخيص غرامتها كانت 10 جنيهات .

وزارة الصحة المصرية وزارة الصحة مليون جنيه السوشيال ميديا الأدوية ضبط مصر

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